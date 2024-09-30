Гетманцев рассказал, требует ли МВФ обесценить гривну — Finance.ua
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Гетманцев рассказал, требует ли МВФ обесценить гривну

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Гетманцев рассказал, требует ли МВФ обесценить гривну
Гетманцев рассказал, требует ли МВФ обесценить гривну
Международный валютный фонд не требует от Украины девальвировать гривну. Это ведь стало бы нарушением принципа политической независимости НБУ, который жестко отстаивают в самом фонде. Также повысило бы риски макрофинансовой дестабилизации.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа») в интервью «Українським новинам». Он отметил: подобное требование является «априори невозможным».

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«В ходе работы своей последней миссии МВФ обосновывал необходимость повышения налогов, чтобы как раз избежать девальвации и эмиссии. Я не знаю, откуда и кто взял этот тезис и распространил его. Я такого точно от них не слышал. Это не соответствует действительности», — сказал Гетманцев.
При этом он подчеркнул, что Украина ведет с МВФ «очень конструктивный партнерский диалог», в рамках которого ищет ответы «на очень сложные вопросы». Ведь у фонда, отметил Гетманцев, нет опыта работы со страной, в которой уже третий год продолжается полномасштабная война.
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«Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике, который у нас называют Меморандум с МВФ, это же не о диктате со стороны Фонда, а о добровольных обязательствах и готовности их выполнять, которые принимают на себя украинские власти для реализации целей программы. Эти обязательства могут быть более жесткими (структурные маяки), могут быть мягкими и разбросанными по тексту Меморандума, могут быть количественными. Да, конечно, все это происходит в тесной координации и консультациях с МВФ», — раскрыл он детали сотрудничества Украины с МВФ.
В то же время Украина, отметил Гетманцев, несмотря на войну, осуществляет «серьезные реформы». Постоянно, по его словам, успешно выполняя «маяки».
По материалам:
Обозреватель
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