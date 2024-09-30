Гетманцев рассказал, требует ли МВФ обесценить гривну — Finance.ua

Гетманцев рассказал, требует ли МВФ обесценить гривну Сегодня 20:02 — Валюта

Гетманцев рассказал, требует ли МВФ обесценить гривну

Международный валютный фонд не требует от Украины девальвировать гривну. Это ведь стало бы нарушением принципа политической независимости НБУ, который жестко отстаивают в самом фонде. Также повысило бы риски макрофинансовой дестабилизации.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа») в интервью «Українським новинам ». Он отметил: подобное требование является «априори невозможным».

«В ходе работы своей последней миссии МВФ обосновывал необходимость повышения налогов, чтобы как раз избежать девальвации и эмиссии. Я не знаю, откуда и кто взял этот тезис и распространил его. Я такого точно от них не слышал. Это не соответствует действительности», — сказал Гетманцев.

При этом он подчеркнул, что Украина ведет с МВФ «очень конструктивный партнерский диалог», в рамках которого ищет ответы «на очень сложные вопросы». Ведь у фонда, отметил Гетманцев, нет опыта работы со страной, в которой уже третий год продолжается полномасштабная война.

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«Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике, который у нас называют Меморандум с МВФ, это же не о диктате со стороны Фонда, а о добровольных обязательствах и готовности их выполнять, которые принимают на себя украинские власти для реализации целей программы. Эти обязательства могут быть более жесткими (структурные маяки), могут быть мягкими и разбросанными по тексту Меморандума, могут быть количественными. Да, конечно, все это происходит в тесной координации и консультациях с МВФ», — раскрыл он детали сотрудничества Украины с МВФ.

В то же время Украина, отметил Гетманцев, несмотря на войну, осуществляет «серьезные реформы». Постоянно, по его словам, успешно выполняя «маяки».

Обозреватель По материалам:

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