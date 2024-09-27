Каким должен быть курс гривны к доллару: Пышный сделал заявление относительно политики НБУ — Finance.ua

Каким должен быть курс гривны к доллару: Пышный сделал заявление относительно политики НБУ
Ответственным за курсовую политику в Украине является Национальный банк. Курс гривны по отношению к доллару должен поглощать экономические шоки, а не создавать их.
Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный в интервью Forbes Ukraine.
«Мандат национального банка — это ценовая стабильность, финансовая стабильность, поддержка политики правительства. Именно в таком порядке. Это наша ответственность в полной мере», — заявил Пышный.
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Нацбанк почти год назад принял решение об отказе от фиксированного курса и переходе к управляемой гибкости.
«Мы это делали с полным пониманием того, что курс должен выполнить функцию поглотителя шоков, которые формируются вследствие внутренних и внешних факторов. Но если он из поглотителя шоков превращается в их генератор, это может нивелировать все наши достижения за эти два года. Спрос и предложение, ощущение валютных рисков должны постепенно возвращаться ко всем экономическим агентам: и бизнесу, и правительству, и населению», — отметил глава Нацбанка.
Он добавил, что девальвация вносит существенный вклад в процессы, связанные с инфляционной динамикой.
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«Двухзначная инфляция существенно влияет на привлекательность гривневых активов. Это один из наших стратегических приоритетов. Это важно для функционирования рынка внутреннего долга, который, в частности, в этом году должен играть решающую роль в покрытии бюджетного дефицита. Привлекательность гривневых активов должна также стимулировать украинское население держать свои сбережения в гривне, и они должны быть защищены от инфляции», — объясняет глава НБУ.
По его словам, с момента введения управляемой гибкости объем сделок без участия НБУ вырос втрое, а в некоторые месяцы — в четыре раза.
«НБУ убрал явление множественности курсов. Сейчас спрэд между официальным и розничным курсами составляет 0,3%. В прошлом году было 10−12%, в 2022-м было даже 20−25%. Это опять же о сокращении зоны неопределенности», — подытожил Пышный.
Ранее замглавы НБУ Сергей Николайчук заявлял, что Национальный банк Украины не собирается менять свою политику на валютном рынке. Регулятор будет контролировать курс, чтобы добиться снижения уровня инфляции.
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