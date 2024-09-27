Каким должен быть курс гривны к доллару: Пышный сделал заявление относительно политики НБУ — Finance.ua
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Каким должен быть курс гривны к доллару: Пышный сделал заявление относительно политики НБУ

Валюта
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Каким должен быть курс гривны к доллару: Пышный сделал заявление относительно политики НБУ
Каким должен быть курс гривны к доллару: Пышный сделал заявление относительно политики НБУ
Ответственным за курсовую политику в Украине является Национальный банк. Курс гривны по отношению к доллару должен поглощать экономические шоки, а не создавать их.
Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный в интервью Forbes Ukraine.
«Мандат национального банка — это ценовая стабильность, финансовая стабильность, поддержка политики правительства. Именно в таком порядке. Это наша ответственность в полной мере», — заявил Пышный.

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Нацбанк почти год назад принял решение об отказе от фиксированного курса и переходе к управляемой гибкости.
«Мы это делали с полным пониманием того, что курс должен выполнить функцию поглотителя шоков, которые формируются вследствие внутренних и внешних факторов. Но если он из поглотителя шоков превращается в их генератор, это может нивелировать все наши достижения за эти два года. Спрос и предложение, ощущение валютных рисков должны постепенно возвращаться ко всем экономическим агентам: и бизнесу, и правительству, и населению», — отметил глава Нацбанка.
Он добавил, что девальвация вносит существенный вклад в процессы, связанные с инфляционной динамикой.

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«Двухзначная инфляция существенно влияет на привлекательность гривневых активов. Это один из наших стратегических приоритетов. Это важно для функционирования рынка внутреннего долга, который, в частности, в этом году должен играть решающую роль в покрытии бюджетного дефицита. Привлекательность гривневых активов должна также стимулировать украинское население держать свои сбережения в гривне, и они должны быть защищены от инфляции», — объясняет глава НБУ.
По его словам, с момента введения управляемой гибкости объем сделок без участия НБУ вырос втрое, а в некоторые месяцы — в четыре раза.
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«НБУ убрал явление множественности курсов. Сейчас спрэд между официальным и розничным курсами составляет 0,3%. В прошлом году было 10−12%, в 2022-м было даже 20−25%. Это опять же о сокращении зоны неопределенности», — подытожил Пышный.
Ранее замглавы НБУ Сергей Николайчук заявлял, что Национальный банк Украины не собирается менять свою политику на валютном рынке. Регулятор будет контролировать курс, чтобы добиться снижения уровня инфляции.
По материалам:
Forbes.ua
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