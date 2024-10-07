НБУ пояснив, що дозволило втримати гривню попри зростання попиту на валюту — Finance.ua
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НБУ пояснив, що дозволило втримати гривню попри зростання попиту на валюту

Валюта
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НБУ пояснив, що дозволило втримати гривню попри зростання попиту на валюту
НБУ пояснив, що дозволило втримати гривню попри зростання попиту на валюту
У вересні обмінний курс гривні коливався в обох напрямках під дією ринкових чинників.
Про це йдеться в жовтневому Макроекономічному й монетарному огляді НБУ.

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«У вересні чистий попит на іноземну валюту зріс, реагуючи на сезонні чинники. З метою підтримання стійкої ситуації на валютному ринку та запобігання надмірним курсовим коливанням НБУ збільшив чистий продаж іноземної валюти до 3.2 млрд дол., а також вжив додаткових заходів із протидії непродуктивному відпливу капіталу», — сказано в огляді.
НБУ пояснив, що дозволило втримати гривню попри зростання попиту на валюту
«Обмінний курс гривні коливався в обидва боки під впливом ринкових чинників, проте залишився практично на рівні серпня. Різниця між готівковим та офіційним курсами впродовж місяця не перевищувала 1.0%», — додали в Нацбанку.
НБУ пояснив, що дозволило втримати гривню попри зростання попиту на валюту
Надходження значних обсягів міжнародної фінансової допомоги в серпні додатково сприяло посиленню здатності НБУ підтримувати стійку ситуацію на валютному ринку.
Нагадаємо, в Україні вже рік курс гривні діє в режимі керованої гнучкості, це виправдало себе, заявив голова Національного банку Андрій Пишний. За його словами, відмовитися від фіксованого курсу, що був введений на початку повномасштабного вторгнення, можна було навіть раніше, ніж у жовтні 2023 року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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