НБУ сокращает продажу валюты на межбанке 4-ю неделю подряд — Finance.ua
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НБУ сокращает продажу валюты на межбанке 4-ю неделю подряд

Валюта
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НБУ сокращает продажу валюты на межбанке 4-ю неделю подряд
НБУ сокращает продажу валюты на межбанке 4-ю неделю подряд
Национальный банк сократил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 3 по 7 февраля на 21% по сравнению с предыдущей неделей до 454,79 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
За отчетную неделю Нацбанк не покупал валюту, в то время как продал 454,79 млн долларов.

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Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.
С начала года Нацбанк купил 6,34 млн долларов, в то время как продал 3 846,61 млн долларов.
Как сообщали «Українські Новини», за 2024 год НБУ купил на межбанке 126,28 млн долларов, а продал 35 312,64 млн долларов.
За 2023 год НБУ купил на межбанке 219,85 млн долларов и продал 28 829,73 млн долларов.
Евро НБУ не покупал и не продавал в 2023 году.
В 2022 году Нацбанк купил на межбанке 3267,95 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 26 380,59 млн долларов и 1789,11 млн евро.
По материалам:
УНІАН
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