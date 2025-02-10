В НБУ сообщили, на что повлияет повышение учетной ставки — Finance.ua

В НБУ сообщили, на что повлияет повышение учетной ставки Сегодня 13:00 — Кредит&Депозит

В НБУ сообщили, на что повлияет повышение учетной ставки

В декабре учетная ставка выросла до 13,5%, а в январе — до 14%. О том, как это повлияет на ставки по депозитам и инфляцию — объяснил регулятор.

Это будет побуждать банки увеличить ставки по гривневым депозитам для населения, что обеспечивает лучшую защиту гривневых сбережений от инфляции.

Это также поможет сохранить контроль за инфляционными ожиданиями и частично переориентирует расходы населения на потребление и покупку валюты на сбережения в гривне. Таким образом, снизится давление на валютный рынок и цены.

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Как изменятся ставки по депозитам

Как отмечают в НБУ, «первая реакция ставок по гривневым депозитам на декабрьское увеличение учетных ставок — ряд частных банков их повысил. Пока реакция является незначительной, однако за такой короткий промежуток времени эквивалентного роста не стоило и ожидать, учитывая существенные „вливания“ ликвидности в системе в конце года из-за значительных расходов бюджета. К тому же учетная ставка не влияет на ставки по депозитам мгновенно, банкам нужно определенное время, чтобы обновить процентную политику, и не только в Украине».

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Как учетная ставка может повлиять на инфляцию

Учетная ставка не может увеличить урожайность или изменить погодные условия. Зато она прямо влияет на ожидания и определенным образом на решения о сбережениях и потреблении.

В НБУ приводят такой пример: если происходит инфляционный всплеск, а центробанк на него не реагирует, то формируются ожидания, что цены и дальше растут быстрее. Эти ожидания закладываются на уровне зарплаты, объема потребления, стремления купить иностранную валюту и в цены. В конце концов инфляция сама себя подпитывает из-за более высоких производственных затрат бизнеса и давления на обменный курс. А это создает риск длительного сохранения высокой инфляции.

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Яркий пример — ответный рост инфляции в мире, когда пассивная реакция центробанков привела к продолжительному росту цены. Недавний пример — это Турция, в которой инфляция без войны в 2023 году превысила 50%. С последствиями инфляционного всплеска пришлось бороться значительным повышением остальных ставок, что конечном итоге стоило значительно больших потерь для экономики, чем в случае своевременной реакции.

Приведет ли повышение учетной ставки к потерям бюджета

Более высокая ставка означает большие расходы НБУ по депозитным сертификатам, поскольку ставки по этому традиционному монетарному инструменту к ней привязаны. Но причиной роста таких расходов является не желание НБУ продавать больше, а необходимость сохранить контроль за ожиданиями и сдерживать инфляцию.

По сути, затраты на инструменты абсорбции ликвидности (в Украине это депозитные сертификаты) являются ценой, которую платят центробанки, чтобы обеспечить ценовую и финансовую стабильность в государстве.

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«В то же время Правительство не может получить достаточно ресурсов на внутреннем долговом рынке для покрытия оборонных расходов, на котором с начала Большой войны оно накопило 1,5 трлн грн. Если этих средств не будет, то их останется занять где-нибудь (вероятно, по более высоким ставкам) или же поднимать ставки по ОВГЗ (что и является дополнительными расходами бюджета)», — пишут в НБУ.

Если украинцы не будут вкладывать средства в гривневые депозиты и ОВГЗ, они окажутся на валютном рынке, куда же пойдут гривневые средства с текущих счетов. Это будет истощать международные резервы, благодаря которым НБУ не только удерживает устойчивость валютного рынка, но и покрывает разницу между экспортом и импортом, в том числе для оборонных нужд.

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