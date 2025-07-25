Как выросли в I полугодии вклады физлиц в банках в гривне и валюте (инфографика) — Finance.ua

Как выросли в I полугодии вклады физлиц в банках в гривне и валюте (инфографика) 25.07.2025, 10:03 — Кредит&Депозит

Как выросли в I полугодии вклады физлиц в банках в гривне и валюте (инфографика)

По состоянию на 1 июля 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 478,7 млрд грн, что на 37,8 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.

Об этом сообщил ФГВФЛ

За I полугодие 2025 года общий прирост вкладов граждан составил 86,4 млрд грн, из которых 91,1 млрд грн — реальный рост (без учета отрицательной переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 июля 2025:

вклады в национальной валюте — 959,9 млрд грн (+26,9 млрд грн за июнь 2025);

— 959,9 млрд грн (+26,9 млрд грн за июнь 2025); вклады в иностранной валюте — 518,7 млрд грн (+10,9 млрд грн за июнь 2025 г.).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 июля 2025 составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,3%. Сумма их вкладов составила 167,6 млрд грн. Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит так:

Справка Finance.ua:

Напоминаем, с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

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