Условия и комиссии в микрокредитах: на что обращать внимание клиентам — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Условия и комиссии в микрокредитах: на что обращать внимание клиентам Сегодня 12:14 — Кредит&Депозит

Условия и комиссии в микрокредитах: на что обращать внимание клиентам

Наличие комиссий — привычная ситуация как для банковских кредитов, так и для предложений от микрофинансовых организаций (МФО). Какими именно будут комиссии, зависит от множества факторов, в том числе и от подхода кредитора к прозрачности. Не стоит полагаться на рекламные призывы и привлекательные цифры, которые вы видите на первом плане. За обещаниями выгоды могут скрываться условия, которые существенно меняют конечную сумму к уплате. Как разобраться в деталях и не переплатить — далее в статье.

Например, часто встречается реклама, в которой предлагают «бесплатные ссуды», кредиты под «0%» или под минимальные ставки. Привлекательно? Да. Однако стоит заметить: пониженная ставка может действовать для ограниченной суммы или срока, плюс отдельно могут просчитываться дополнительные платежи. Иногда важная информация скрывается в «звездочках» (сносках), мелком шрифте или появляется только на этапе подписания договора. Поэтому перед заключением сделки следует внимательно ознакомиться с ее условиями.

Прежде чем брать кредит, убедитесь, что у компании есть лицензия от Национального банка Украины. Это важно: «серые» сервисы могут нарушать права клиентов, начислять скрытые комиссии или не защищать персональные данные заемщиков. Поэтому лучше выбирать только официальные финансовые учреждения, деятельность которых контролируется государственными регуляторами.

Лицензию можно проверить на сайте НБУ , а отзывы потребителей услуг — на независимых платформах. Последние не всегда объективны, но позволяют составить общее впечатление о сервисе и подходе к обслуживанию клиентов.

Еще один важный показатель стоимости кредита — это реальная годовая процентная ставка (сокращенно — РГПС). Она учитывает не только основную ставку за пользование средствами, но и все сопутствующие расходы: комиссии, плату за обслуживание, дополнительные услуги. Именно РГПС отображает полную стоимость кредита для потребителя. Закон требует, чтобы банки и небанковские финансовые компании указывали ее в своей рекламе и в кредитном договоре. Если вы не видите этого показателя или он вам не совсем ясен — попросите менеджера финансового учреждения предоставить объяснения. Вы имеете право знать все детали до подписания договора.

В договоре могут содержаться разные типы комиссий. Например, разовая — за выдачу кредита, регулярная — за сопровождение или как плата за SMS-информирование. Иногда также добавляется комиссия за кассовое обслуживание. Каждая из них должна быть описана в документе.

Обращайте внимание и на график платежей. Он должен быть простым и понятным, чтобы вы сразу видели, когда и сколько нужно уплатить.

Часто кредит сопровождают дополнительные услуги — страхование, консультации или информирование. Они могут быть полезными, однако важно понимать, являются ли эти услуги обязательными. Если вам их предлагают, уточняйте, как они влияют на стоимость кредита и можно ли от них отказаться.

Некоторые МФО в рекламе указывают привлекательную ставку, например 0,5% в день, но реальная сумма переплаты может быть существенно больше. Почему так происходит? Часто ставка меняется в зависимости от суммы или периода кредитования. Например, если акция распространяется на сумму до 3000 грн сроком до 14 дней, а человек берет больше и на дольше — ставка растет. В кредитном договоре она будет указана правильно, то есть увеличенной, но заемщик увидит это, только если внимательно прочитает договор. В итоге вместо условий из рекламы приходится платить вдвое или втрое больше.

Так же с акцией «0%». Часто она действует только в течение 7 или 10 дней и для суммы до 500 грн. Если эти пределы превышаются — автоматически, с первого же дня пользования средствами, к кредиту применяется стандартная ставка сервиса, например, 1% в день, без дополнительных предупреждений на основном экране или в личном кабинете.

Автоматическое изменение ставки в такой ситуации не является нарушением со стороны финансового учреждения. Но для заемщика важно знать о нем еще до оформления договора.

Финансовая грамотность — это не только о процентах, но и об умении разобраться в условиях, задать правильные вопросы и осознанно принять решение. И прозрачная коммуникация со стороны финансовой компании в этом должна помогать. В Moneyveo все комиссии прозрачны. Информация о них, как и полная сумма платежей, отображается в личном кабинете и в договоре клиента еще до оформления кредита. Служба поддержки сервиса всегда готова объяснить условия обслуживания и помочь решить все вопросы пользования его кредитами.

Контактная информация:

ООО «МАНИВЕО БЫСТРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ». Лицензия НБУ от 08.03.2024 г. на предоставление средств и банковских металлов в кредит, бессрочная. Служба поддержки: 0800219393 с 9:00 до 21:00 без выходных. Email: support@moneyveo.ua . Детали — на moneyveo.ua

По материалам: Moneyveo

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