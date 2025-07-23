Оптимистические ожидания: как выросли объемы кредитного портфеля клиентов банков — Finance.ua

Оптимистические ожидания: как выросли объемы кредитного портфеля клиентов банков Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

Оптимистические ожидания: как выросли объемы кредитного портфеля клиентов банков

Результаты опроса по итогам ІІ квартала 2025 года свидетельствуют об оптимистических ожиданиях банков относительно роста объема кредитного портфеля клиентов и определенном улучшении его качества.

Респонденты отметили, что спрос на кредиты бизнесу и населению и дальше рос. Об этом сообщается в опросе об условиях банковского кредитования НБУ (III квартал 2025 года).

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Так, впервые с начала полномасштабного вторжения больше всего возрос спрос на долгосрочные ссуды и кредиты крупным предприятиям. Также усилился спрос корпоративных клиентов как на гривну, так и валюту. Рост спроса банки объясняли потребностями в капитальных инвестициях и оборотном капитале.

В то же время доступ к кредитам от других банков и рост объема внутреннего финансирования сдерживали спрос на займы предприятиям. Второй квартал подряд банки означают, что процентные ставки являются фактором сдерживания спроса.

Прогнозы

В июле-сентябре респонденты прогнозируют рост спроса на все виды кредитов бизнесу. Во ІІ квартале спрос населения вырос как на ипотеку, так и на потребительские ссуды.

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В ІІІ квартале респонденты ожидают роста спроса населения как на ипотеку, так и на потребительские кредиты.

По оценкам подавляющей доли банков, во ІІ квартале долговая нагрузка бизнеса оставалась средней. В то же время несколько снизилась доля финучреждений, считавших закредитованность домохозяйств низкой.

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Справка Finance.ua:

НБУ обнародовал одобренную Советом по финансовой стабильности и Правлением Национального банка Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов в этом сегменте рынка с целью повышения доступности жилья.

Ключевые цели:

снижение уровня рисков через внедрение массового продукта страхования военных рисков и усовершенствование законодательного регулирования строительства жилой недвижимости;

обеспечение доступного и понятного кредитования путем усовершенствования модели государственной поддержки и стандартов раскрытия информации в соответствии с нормами ЕС;

усиление защиты прав кредиторов посредством обновления процедур урегулирования проблемной задолженности.

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