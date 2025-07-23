Оптимистические ожидания: как выросли объемы кредитного портфеля клиентов банков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Оптимистические ожидания: как выросли объемы кредитного портфеля клиентов банков

Кредит&Депозит
13
Оптимистические ожидания: как выросли объемы кредитного портфеля клиентов банков
Оптимистические ожидания: как выросли объемы кредитного портфеля клиентов банков
Результаты опроса по итогам ІІ квартала 2025 года свидетельствуют об оптимистических ожиданиях банков относительно роста объема кредитного портфеля клиентов и определенном улучшении его качества.
Респонденты отметили, что спрос на кредиты бизнесу и населению и дальше рос. Об этом сообщается в опросе об условиях банковского кредитования НБУ (III квартал 2025 года).
Читайте также
Так, впервые с начала полномасштабного вторжения больше всего возрос спрос на долгосрочные ссуды и кредиты крупным предприятиям. Также усилился спрос корпоративных клиентов как на гривну, так и валюту. Рост спроса банки объясняли потребностями в капитальных инвестициях и оборотном капитале.
Оптимистические ожидания: как выросли объемы кредитного портфеля клиентов банков
В то же время доступ к кредитам от других банков и рост объема внутреннего финансирования сдерживали спрос на займы предприятиям. Второй квартал подряд банки означают, что процентные ставки являются фактором сдерживания спроса.
Оптимистические ожидания: как выросли объемы кредитного портфеля клиентов банков
Прогнозы
В июле-сентябре респонденты прогнозируют рост спроса на все виды кредитов бизнесу. Во ІІ квартале спрос населения вырос как на ипотеку, так и на потребительские ссуды.
Читайте также
В ІІІ квартале респонденты ожидают роста спроса населения как на ипотеку, так и на потребительские кредиты.
По оценкам подавляющей доли банков, во ІІ квартале долговая нагрузка бизнеса оставалась средней. В то же время несколько снизилась доля финучреждений, считавших закредитованность домохозяйств низкой.

Выбрать карту

Справка Finance.ua:

  • НБУ обнародовал одобренную Советом по финансовой стабильности и Правлением Национального банка Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов в этом сегменте рынка с целью повышения доступности жилья.
Ключевые цели:
  • снижение уровня рисков через внедрение массового продукта страхования военных рисков и усовершенствование законодательного регулирования строительства жилой недвижимости;
  • обеспечение доступного и понятного кредитования путем усовершенствования модели государственной поддержки и стандартов раскрытия информации в соответствии с нормами ЕС;
  • усиление защиты прав кредиторов посредством обновления процедур урегулирования проблемной задолженности.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems