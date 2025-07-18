НБУ оприлюднив Стратегію з розвитку іпотечного кредитування — Finance.ua

НБУ оприлюднив Стратегію з розвитку іпотечного кредитування
НБУ оприлюднив схвалену Радою з фінансової стабільності та Правлінням Національного банку Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів у цьому сегменті ринку з метою підвищення доступності житла.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Стратегія розроблена відповідно до узгодженої з Міжнародним валютним фондом концепції та передбачає низку інфраструктурних змін, щоб відкалібрувати державну підтримку відповідно до ринкових умов та створити ефективний житловий ринок.
Ключові цілі
- зниження рівня ризиків через упровадження масового продукту страхування воєнних ризиків та вдосконалення законодавчого регулювання будівництва житлової нерухомості;
- забезпечення доступного і зрозумілого кредитування шляхом удосконалення моделі державної підтримки та стандартів розкриття інформації згідно з нормами ЄС;
- посилення захисту прав кредиторів за допомогою оновлення процедур врегулювання проблемної заборгованості.
Крім того, подальший розвиток іпотечного кредитування та його масштабування забезпечить розробка та імплементація в українське законодавство секʼюритизації та випуску покритих облігацій.
Довідка Finance.ua:
- В Україні іпотека була масовим продуктом до фінансової кризи 2007−2008 років, внаслідок якої і через вади регулювання більшість кредитів того часу стали непрацюючими.
- Водночас постійними супутниками сектору будівництва стали порушення будівельних норм і затримки строків введення житла в експлуатацію.
- Започаткована урядом наприкінці 2022 року програма «єОселя» наразі забезпечує понад 96% нової іпотеки, водночас можливості держави субсидіювати іпотеку за чинною моделлю обмежені. Тож задоволення існуючого попиту на житло неможливе без відновлення ринкових іпотечних продуктів.
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