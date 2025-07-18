НБУ оприлюднив Стратегію з розвитку іпотечного кредитування — Finance.ua

НБУ оприлюднив Стратегію з розвитку іпотечного кредитування Сьогодні 11:40 — Кредит&Депозит

НБУ оприлюднив Стратегію з розвитку іпотечного кредитування

НБУ оприлюднив схвалену Радою з фінансової стабільності та Правлінням Національного банку Стратегію з розвитку іпотечного кредитування , спрямовану на розвиток ринкових механізмів у цьому сегменті ринку з метою підвищення доступності житла.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Стратегія розроблена відповідно до узгодженої з Міжнародним валютним фондом концепції та передбачає низку інфраструктурних змін, щоб відкалібрувати державну підтримку відповідно до ринкових умов та створити ефективний житловий ринок.

Ключові цілі

зниження рівня ризиків через упровадження масового продукту страхування воєнних ризиків та вдосконалення законодавчого регулювання будівництва житлової нерухомості;

забезпечення доступного і зрозумілого кредитування шляхом удосконалення моделі державної підтримки та стандартів розкриття інформації згідно з нормами ЄС;

посилення захисту прав кредиторів за допомогою оновлення процедур врегулювання проблемної заборгованості.

Крім того, подальший розвиток іпотечного кредитування та його масштабування забезпечить розробка та імплементація в українське законодавство секʼюритизації та випуску покритих облігацій.

Довідка Finance.ua:

В Україні іпотека була масовим продуктом до фінансової кризи 2007−2008 років, внаслідок якої і через вади регулювання більшість кредитів того часу стали непрацюючими.

Водночас постійними супутниками сектору будівництва стали порушення будівельних норм і затримки строків введення житла в експлуатацію.

Започаткована урядом наприкінці 2022 року програма «єОселя» наразі забезпечує понад 96% нової іпотеки, водночас можливості держави субсидіювати іпотеку за чинною моделлю обмежені. Тож задоволення існуючого попиту на житло неможливе без відновлення ринкових іпотечних продуктів.

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