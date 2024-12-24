Учетная ставка НБУ может возрасти до 14% — Finance.ua

Учетная ставка НБУ может возрасти до 14% Сегодня 09:45 — Кредит&Депозит

Учетная ставка НБУ может возрасти до 14%

Комитет по монетарной политике НБУ поддержал рост ставки до 13,5%.

Об этом говорится в отчете Национального банка.

Семь членов КМП поддержали повышение учетной ставки до 13,5% в декабре. Они охарактеризовали такой шаг как взвешенный в текущих условиях, учитывая временный характер основных факторов текущего ускорения инфляции и устойчивость инфляционных ожиданий.

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Два членаКМП поддержали сохранение учетной ставки на уровне 13% в декабре.

Два члена КМП высказались за повышение учетной ставки до 14% в декабре. Они настаивали, что НБУ должен действовать безотлагательно и решительно, ведь инфляция уже несколько месяцев подряд не просто превышает прогноз НБУ, а растет довольно стремительными темпами, все больше приобретая признаки устойчивости и создавая угрозу развертывания инфляционной спирали (ожидания — зарплаты — цены).

Большинство членов КМП отметили необходимость продолжения цикла усиления процентной политики в ближайшие месяцы в случае сохранения признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий. Двое из них предположили, что НБУ придется предпринять еще несколько шагов по повышению учетной ставки в январе-апреле 2025 года. В то же время, несколько членов КМП были не уверены в необходимости повышения учетной ставки на ближайших заседаниях.

Почти все члены КМП согласились, что в случае ожидаемого ослабления ценового давления во втором полугодии 2025 НБУ сможет вернуться и к осторожному смягчению процентной политики. Однако разница в их оценках относительно возможного уровня учетной ставки на конец 2025 года оказалась существенной — в диапазоне 11−14%.

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Учитывая текущий уровень неопределенности для экономики, несколько членов КМП воздержались от оценок уровня ставки на длительную перспективу до обновления макропрогноза в январе.

Фінансовий клуб По материалам:

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