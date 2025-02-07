Сколько денег украинцы держат в банках: распределение по сумме депозита — Finance.ua

Сколько денег украинцы держат в банках: распределение по сумме депозита Сегодня 11:02 — Кредит&Депозит

Сколько денег украинцы держат в банках: распределение по сумме депозита

По состоянию на 1 января 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,392 трлн грн.

Об этом свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В 2024 году общий прирост вкладов граждан составил 157,4 млрд грн, из которых 110,6 млрд грн — реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 января 2025 года:

вклады в национальной валюте — 899,5 млрд грн (+103,1 млрд грн за 2024 год);

вклады в иностранной валюте — 492,7 млрд грн (+54,3 млрд грн за 2024 год).

Распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам

Читайте также Ставки по депозитам: что банкиры прогнозируют на февраль

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 января 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 12,1%. Сумма их вкладов составила 168,9 млрд грн, что на 19,0 млрд грн больше, чем в прошлом году. Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:

Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срочности:

Напоминаем, с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии. По истечении трехмесячного срока со дня отмены или прекращения военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Также следует отметить, что все банки Украины являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 января 2025 года в реестре участников Фонда насчитывается 62 банка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.