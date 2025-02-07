Сколько денег украинцы держат в банках: распределение по сумме депозита — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько денег украинцы держат в банках: распределение по сумме депозита

Кредит&Депозит
2
Сколько денег украинцы держат в банках: распределение по сумме депозита
Сколько денег украинцы держат в банках: распределение по сумме депозита
По состоянию на 1 января 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,392 трлн грн.
Об этом свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В 2024 году общий прирост вкладов граждан составил 157,4 млрд грн, из которых 110,6 млрд грн — реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).
Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 января 2025 года:
  • вклады в национальной валюте — 899,5 млрд грн (+103,1 млрд грн за 2024 год);
  • вклады в иностранной валюте — 492,7 млрд грн (+54,3 млрд грн за 2024 год).

Распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам

Сколько денег украинцы держат в банках: распределение по сумме депозита
Читайте также
Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 января 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 12,1%. Сумма их вкладов составила 168,9 млрд грн, что на 19,0 млрд грн больше, чем в прошлом году. Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Сколько денег украинцы держат в банках: распределение по сумме депозита
Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:
Сколько денег украинцы держат в банках: распределение по сумме депозита
Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срочности:
Сколько денег украинцы держат в банках: распределение по сумме депозита
Напоминаем, с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии. По истечении трехмесячного срока со дня отмены или прекращения военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.
Также следует отметить, что все банки Украины являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 января 2025 года в реестре участников Фонда насчитывается 62 банка.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.