Ставки по депозитам: что банкиры прогнозируют на февраль — Finance.ua

Ставки по депозитам: что банкиры прогнозируют на февраль Сегодня 14:00 — Кредит&Депозит

Ставки по депозитам: что банкиры прогнозируют на февраль

повышение доходности вкладов. «Думаю, что ставки по Сергей Гнездилов еще до повышения ставки. Большинство банкиров предполагают«Думаю, что ставки по депозитам покажут пропорциональный рост, но, может, немного позже», — прогнозировал начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанкаеще до повышения ставки.

Сергей Колодий. «Ставки по депозитам могут вырасти, но, во-первых, обычно это происходит не сразу, а растянуто во времени, а во-вторых, не в таком объеме, как изменилась учетная ставка», — объясняет он. Об определенном временном лаге говорит и главный эксперт по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка «Ставки по депозитам могут вырасти, но, во-первых, обычно это происходит не сразу, а растянуто во времени, а во-вторых, не в таком объеме, как изменилась учетная ставка», — объясняет он.

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О высокой вероятности повышения доходности вкладов в случае более существенного движения учетной ставки свыше 0,5% говорила и Ирина Стрепетова из Сенс Банка.

Алина Компанец. «Решение правления НБУ увеличить ставку на 1 процентный пункт — до 14,5%, дает больше пространства для коммерческих банков с точки зрения увеличения доходности депозитов физических лиц, ведь вместе с учетной ставкой выросли проценты и по ряду инструментов регулятора, в частности, депозитным сертификатам» , — говорит маркетинг-директор Юнекс Банка

По ее мнению, текущие средние ставки по вкладам 20 крупнейших банков, учитывая налоги, уже не обеспечивают защиту от инфляции. Но, как всегда, первыми на изменения отреагируют финучреждения за пределами 20-ти крупнейших.

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Юнекс пока не принимал решения о пересмотре процентной политики. «Однако готовы к такому шагу, как только потребует конкурентная ситуация. Думаю, что в течение двух-трех недель ставки по трехмесячным депозитам в средних и небольших банках поднимутся на 0,5−1%. Максимальная доходность по ним будет стремиться в диапазон до 16−17% годовых», — прогнозирует Алина Компанец.

Намерения повышать ставки нам подтвердили в двух других малых банках: Кредитвестбанке и Кристалбанке. В частности, в Кредитвесте ожидают, что средние ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев вырастут ориентировочно на 0,5−0,75% в течение следующих трех месяцев.

В Кристаллбанке говорят, что увеличение процентных ставок не будет значительным.

«Это будет скорее корректировка, чем существенные изменения. В общем, банк планирует оставить процентные ставки в пределах максимально возможных 16% годовых в гривне», — сообщили в Кристалбанке . Это увеличение банк делает для «акцента внимания потребителей на конкретный вид вклада «Поможем вместе» и для увеличения среднего срока размещения вкладов. Банк будет предлагать клиентам выбрать лучшие условия на более длительный срок — от 93 до 183 дней.

Соглашаются с тем, что увеличение может быть небольшим, и в Ощадбанке . По прогнозам финучреждения, в первом квартале 2025 года средние ставки по депозитам для физических лиц не претерпят существенных изменений. «Это связано с ожиданием сохранения инфляционного давления и отсутствием предпосылок для снижения учетной ставки», — уточнили в банке.

Дмитрий Замотаев считает, что в ближайшие несколько недель подавляющее большинство коммерческих банков увеличат доходность по гривневым вкладам. Доходность коротких вкладов он прогнозирует на уровне 11% (+1 п.п.), вкладов на 9 и 12 месяцев — до 12%, до 14% годовых — на вклады сроком от 1 года и дольше. Начальник Департамента розничного бизнеса Глобус Банкасчитает, что в ближайшие несколько недель подавляющее большинство коммерческих банков увеличат доходность по гривневым вкладам. Доходность коротких вкладов он прогнозирует на уровне 11% (+1 п.п.), вкладов на 9 и 12 месяцев — до 12%, до 14% годовых — на вклады сроком от 1 года и дольше.

«Новая доходность депозитов для физических лиц будет учитывать как декабрьские, так и январские изменения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. Однако приоритетом для вкладчиков будут оставаться именно долгосрочные депозиты, доходность по которым позволяет не только уберечь средства от обесценивания, но и получить пассивную прибыль в размере до 4%», — подытожил Дмитрий Замотаев.

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Но повышение ставок может быть кратковременным трендом.

Олег Заец из Правэкс Банка. «В целом процентные ставки на рынке меняются, согласно монетарной политике центробанка и колебаниям учетной ставки, хоть и с определенным временным лагом. Однако, несмотря на заявления НБУ о временном характере текущих проинфляционных факторов, а также вероятность возвращения к циклу смягчения монетарной политики в 3−4 квартале 2025 года, вполне возможно, что банки будут более сдержанно реагировать на повышение учетной ставки. Они могут прогнозировать возможность разворота ставок в сторону понижения в течение года», — говорит

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