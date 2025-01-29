Украинцы ищут высокодоходные вложения для своей валюты — Finance.ua

Украинцы ищут высокодоходные вложения для своей валюты Сегодня 13:37 — Кредит&Депозит

Украинцы ищут высокодоходные вложения для своей валюты

Если раньше основным финансовым инструментом для хранения средств были депозиты, сейчас достаточно активно деньги украинцев перетекают в инвестиционные инструменты.



По словам заместителя председателя правления ТАСкомбанка Александра Зайца, банки предлагают по долларовым депозитам до 1,5−2% годовых. Об этом банкиры рассказали во время круглого стола «Что будет с гривной в 2025 году», проведенного «Финансовым клубом».По словам заместителя председателя правления ТАСкомбанка Александра Зайца, банки предлагают по долларовым депозитам до 1,5−2% годовых.

Депозиты по ставкам проигрывают ОВГЗ, доход от которых к тому же освобожден от налогообложения.

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«Ставки по депозитам в банках достаточно низкие — на уровне 1,5%. Поэтому мы видим высокий спрос на валютные ОВГЗ — их доходность 4,5%. Минфину удалось привлечь через этот инструмент $3 млрд в 2024 году. Если говорить о физлицах, то у них соотношение гривневых и долларовых ОВГЗ составляет 20% на 80%», — отметил начальник управления казначейства Сенс Банка Александр Куцовский.

Альтернативные инструменты инвестирования интересны клиентам.

«Существенную долю рынка уже составляют ОВГЗ, проданные физлицам. Их объем приближается к 80 млрд грн. Активно развиваются и другие инструменты для инвестирования, в частности, благодаря открытию рынка земли в 2021 году и созданию паевых инвестиционных фондов. Также компании постепенно начинают выпускать свои облигации как в национальной, так и в иностранной валюте. Облигации „Нова Пэй“ можно в приложении приобрести», — привел пример Александр Заец.

«Недвижимость продолжает воспользоваться спросом. Особенно в популярных местах, таких как лыжные курорты», — говорит Александр Куцовский. Высокая стоимость входа и высокая стоимость ремонта, учитывая дефицит рабочей силы. Поэтому есть более привлекательные инструменты для инвестиций: рынок земли дает схожий уровень доходности, а возможно даже выше, чем недвижимость", — ответил Александр Заец.

Растет доля тех, кто легально выводит деньги из страны. «Многие наши клиенты интересуются возможностью перевода за границу валюты в лимите 100 тыс. грн в месяц, чтобы покупать зарубежные активы, такие как американские акции и облигации внешних эмитентов. Сейчас у нас все больше таких запросов. Этот тренд будет продолжаться, даже несмотря на войну, — заявил Александр Куцовский. — Мы видим огромное количество подкастов и в Ютубе, и на других каналах, посвященных именно инвестициям. Рядовой украинский финансовый потребитель продуктов становится более опытным. И банкам нужно будет предлагать все более широкий круг финансовых продуктов для удовлетворения нужд наших потребителей».

Фінансовий клуб По материалам:

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