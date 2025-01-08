Рынок ОВГЗ в 2024 году: среднегодовые ставки и основные кредиторы — Finance.ua

Рынок ОВГЗ в 2024 году: среднегодовые ставки и основные кредиторы Сегодня 15:27 — Фондовый рынок

Рынок ОВГЗ в 2024 году: среднегодовые ставки и основные кредиторы

В 2024 году от размещения ОВГЗ на рыночных условиях (на аукционах) в бюджет поступило 640 млрд грн в эквиваленте во всех валютах. По сравнению с 2023 годом объемы размещения выросли на 13% (+74 млрд грн).

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По его словам, доля ОВГЗ в финансировании военного бюджета выросла до 27,5% (по сравнению с 27% в 2023 году). Это второй по объему источник финансирования после бюджетной поддержки ЕС.

По итогам 2024 года роловер (замещение старых выпусков новыми) вкладов в ОВГЗ во всех валютах увеличился до 167% (против 153% в 2023 году).

«Это означает, что правительство привлекало на 67% ОВГЗ больше, чем погашало. Роловер по гривневым ОВГЗ составил 200%», — добавил Гетманцев.

78% всех размещений на аукционах в 2024 году составляют выпуски ОВГЗ в гривне, 22% - в иностранной валюте (доллар США, евро). В 2023 году пропорция была 71%: 29%.

Среднегодовые ставки размещения:

в гривне — 16% (в 2023 — 18,7%);

в долларе США — 4,6% (в 2023 — 4,7%);

евро — 3,1% (в 2023 году — 3,1%).

«По итогам года реальные положительные ставки в гривне (с учетом инфляции) оставались на очень привлекательном уровне. Напомним, средняя инфляция по итогам 2024 года ожидается около 7%, на конец года — 12%», — отметил нардеп.

Основные кредиторы

На 1 января 2025 года портфель ОВГЗ в обращении составил 1861 млрд грн. Структура портфеля по типу кредитора заметно поменялась. Доля НБУ сократилась до 36,4% с 43,9% в 2023 году (51,1% в 2022), что отражает отсутствие эмиссионного финансирования бюджета. Выход нерезидентов привел к дальнейшему сокращению их доли до 1,1% с 2,7% в 2023 году (для ориентира в 2019 году нерезидентам принадлежало 14,1% портфеля, что привело к укреплению гривны).

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Продолжили существенно расти доли банков (с 41,3% в 2023 году до 47,6%), предприятий (с 8,7% до 9,6%) и граждан (с 3,3% до 4,2%). Тергромады почти не вкладывают свободные средства в ОВГЗ (военные облигации): портфель ОВГЗ в их собственности составляет 0,04% от ОВГЗ в обращении. Доля страховых компаний составляет 1,1%.

«В целом можно говорить о дальнейшей активизации рынка ОВГЗ по итогам прошлого года. Объемы размещений выросли, уровень рефинансирования (роловер) также увеличился», — пояснил Гетманцев.

Он напомнил, что оживлению рынка осенью способствовал ряд мер по стимулированию участия банков (за счет увеличения норматива обязательных резервов банков и показателя вложения этих резервов в бенч-марк ОВГЗ). По оценкам НБУ, это позволило увеличить чистый спрос на ОВГЗ со стороны банков на 130 млрд грн.

Вместе с полным поступлением внешнего финансирования от партнеров достаточные привлечения через инструмент ОВГЗ позволили профинансировать приоритетные расходы бюджета, не применяя бюджетную эмиссию НБУ.

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