Почему банки не увеличивают ставки по валютным депозитам — Finance.ua

Почему банки не увеличивают ставки по валютным депозитам Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

Почему банки не увеличивают ставки по валютным депозитам

Себестоимость привлеченной валюты для банков настолько высока, что они не могут платить больше вкладчикам.

Об этом рассказал заместитель председателя правления ТАСкомбанка Александр Заец во время круглого стола «Что будет с гривной в 2025 году», проведенного «Финансовым клубом».

«Не может банк дать депозитам в валюте привлекательную доходность, обеспечить привлечение этих средств обратно в банковскую систему. Это должны быть другие инструменты, небанковские», — сказал он.

Банкир объяснил причину низких депозитных ставок.

Высокие нормы резервирования, налог 23% на проценты, отчисления в Фонд гарантирования. Это высокий плюс к себестоимости, которую банк платит клиентам. Норма резервирования — 25% средств, привлеченных в долларах, банк должен в гривне сформировать на корсчете. И хотя 60% можно покрывать бенчмарком-ОВГЗ, это все равно существенное значение", — отметил Александр Заец.

«За 2024 год сальдо купли-продажи валюты населением — $12,2 млрд. Но объем валютных средств физлиц не растет — $11 млрд. Эти средства в банковскую систему не возвращаются. И задача правительства — как эти средства вернуть в экономику», — уверен банкир.

Справка Finance.ua:

Ранее банкиры отмечали, что увеличение военного сбора с доходов физических лиц с 1,5% до 5% снизило реальную доходность по депозитам вкладчиков. Но банки не собираются повышать ставки для компенсации увеличенных налоговых вычетов с процентов по депозитам физлиц.

вкладчиков. Но банки не собираются повышать ставки для компенсации увеличенных налоговых вычетов с процентов по депозитам физлиц. 23 января Национальный банк повысил учетную ставку до 14,5% годовых. Это решение повлияет на повышение ставок по гривневым активам.

Депозиты сроком от 6 до 12 месяцев в течение всего 2024 года предлагались по ставкам ниже, чем на 3 месяца. Так, в январе 2024 года максимальная процентная ставка по шестимесячным депозитам составила 17,5%, а по депозитам на 12 месяцев — всего 16,75% годовых.

Как менялись депозитные ставки в 2024 году и ждать ли «чуда» в 2025 — читайте в статье по ссылке.

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Фінансовий клуб По материалам:

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