Як підвищення облікової ставки вплине на депозити — думка нардепа Сьогодні 09:16 — Кредит&Депозит

Як підвищення облікової ставки вплине на депозити — думка нардепа, freepik

У четвер, 23 січня, Національний банк підвищив облікову ставку до 14,5% річних. Це рішення вплине на підвищення ставок за гривневими активами.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

«Хоча облікова ставка не єдиний фактор, який вливає на вартість кредитного ресурсу, ставки за новими гривневими кредитами бізнесу зростуть», — зазначив Гетманцев.

Також, за його словами, зростуть ставки і за банківськими вкладами.

«Це підтримає інтерес клієнтів банків, інвесторів в ОВДП, захистить гривневі заощадження від інфляції, а отже скоротить їх перетікання на валютний ринок», — додав нардеп.

Ситуація на валютному ринку залишатиметься важливою для стабілізації інфляційних очікувань.

«Тут наразі маємо більше впевненості, ніж на старті минулого року. По-перше, маємо рекордний обсяг міжнародних резервів на кінець 2024 року ($43,8 млрд). По-друге, маємо закриту потребу у зовнішньому фінансуванні на 2025 ($38,4 млрд) і частково на 2026 рік завдяки механізмам ERA ($50 млрд за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів), Ukraine Facility, програмі EFF. Достатня і прогнозована допомога від партнерів у 2025 році плюс накопичені значні міжнародні резерви є достатніми для підтримки відносної курсової стійкості у поточному році», — наголосив Гетманцев.

Читайте також: Найбільш привабливі депозити січня 2025 року

Нагадаємо, збільшення військового збору із доходів фізичних осіб із 1,5% до 5% зменшило реальну дохідність за депозитами вкладників. Але банки не збираються підвищувати ставки для компенсації збільшених податкових відрахувань із процентів за депозитами фізосіб.

У 2024 році гривневі банківські вклади зросли на 15,8% (+257 млрд грн) до 1 885,3 млрд грн, вклади у валюті зросли на 4,2% (+0,8 млрд дол.) до 20,1 млрд дол.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.