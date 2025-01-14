У 2024 році банківські вклади зросли: в якій валюті населення та бізнес зберігають кошти — Finance.ua

У 2024 році банківські вклади зросли: в якій валюті населення та бізнес зберігають кошти Сьогодні 10:00 — Кредит&Депозит

У 2024 році банківські вклади зросли: в якій валюті населення та бізнес зберігають кошти

У 2024 році гривневі банківські вклади зросли на 15,8% (+257 млрд грн) до 1 885,3 млрд грн, вклади у валюті зросли на 4,2% (+0,8 млрд дол.) до 20,1 млрд дол.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

«Минулого року банківські вклади продовжували зростати, але вдвічі меншими темпами, ніж у 2023 році. При цьому більшу частину приросту гривневих вкладів було досягнуто у грудні, насамперед за рахунок депозитів підприємств», — сказано в повідомленні.

За підсумками року депозитний портфель поділили таким чином:



у гривні: 57,8% належить підприємствам, 42,2% - населенню;

у валюті: 50,4% належить підприємствам, 49,6% - населенню.

«У 2024 році депозити підприємств зростали в півтора рази швидше, ніж депозити населення», — констатував Гетманцев.

Він додав, що в грудні 2023 року гривневі депозити на вимогу складали 67,8% всіх вкладів (решта — строкові депозити), у листопаді 2024 року вклади на вимогу займали 68,3%.

Середня ставка за новими депозитами населення у гривні скоротилась до 10,8% (з 11,7% у 2023 році), за депозитами підприємств скоротилась до 9% (із 12,4% у 2023 році).

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«Отже, у 2024 році банки продовжували користуватись стабільним приростом депозитної бази як головним джерелом фондування. З початку війни депозити в гривні зросли більш ніж удвічі. Утім, буде вірним і те, що приріст банківських вкладів у 2024 році помітно (більш ніж удвічі) пригальмував порівняно з позаминулим роком. Частково це пов’язано зі скороченням ставок за новими депозитами та зменшенням їх доходності, що особливо помітно за корпоративними вкладами, частково — із більшими середніми темпами девальвації гривні протягом року. Під кінець року, у грудні, на тлі підвищення облікової ставки НБУ ставки по нових депозитах відновили зростання, що має підтримати привабливість банківських вкладів», — підсумував нардеп.

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