У 2024 році банківські вклади зросли: в якій валюті населення та бізнес зберігають кошти — Finance.ua
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У 2024 році банківські вклади зросли: в якій валюті населення та бізнес зберігають кошти

Кредит&Депозит
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У 2024 році банківські вклади зросли: в якій валюті населення та бізнес зберігають кошти
У 2024 році банківські вклади зросли: в якій валюті населення та бізнес зберігають кошти
У 2024 році гривневі банківські вклади зросли на 15,8% (+257 млрд грн) до 1 885,3 млрд грн, вклади у валюті зросли на 4,2% (+0,8 млрд дол.) до 20,1 млрд дол.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
«Минулого року банківські вклади продовжували зростати, але вдвічі меншими темпами, ніж у 2023 році. При цьому більшу частину приросту гривневих вкладів було досягнуто у грудні, насамперед за рахунок депозитів підприємств», — сказано в повідомленні.
У 2024 році банківські вклади зросли: в якій валюті населення та бізнес зберігають кошти
За підсумками року депозитний портфель поділили таким чином:
  • у гривні: 57,8% належить підприємствам, 42,2% - населенню;
  • у валюті: 50,4% належить підприємствам, 49,6% - населенню.

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«У 2024 році депозити підприємств зростали в півтора рази швидше, ніж депозити населення», — констатував Гетманцев.
Він додав, що в грудні 2023 року гривневі депозити на вимогу складали 67,8% всіх вкладів (решта — строкові депозити), у листопаді 2024 року вклади на вимогу займали 68,3%.
Середня ставка за новими депозитами населення у гривні скоротилась до 10,8% (з 11,7% у 2023 році), за депозитами підприємств скоротилась до 9% (із 12,4% у 2023 році).

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«Отже, у 2024 році банки продовжували користуватись стабільним приростом депозитної бази як головним джерелом фондування. З початку війни депозити в гривні зросли більш ніж удвічі. Утім, буде вірним і те, що приріст банківських вкладів у 2024 році помітно (більш ніж удвічі) пригальмував порівняно з позаминулим роком. Частково це пов’язано зі скороченням ставок за новими депозитами та зменшенням їх доходності, що особливо помітно за корпоративними вкладами, частково — із більшими середніми темпами девальвації гривні протягом року. Під кінець року, у грудні, на тлі підвищення облікової ставки НБУ ставки по нових депозитах відновили зростання, що має підтримати привабливість банківських вкладів», — підсумував нардеп.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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