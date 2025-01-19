Чи збільшуватимуть банки депозитні ставки для компенсації оподаткування — відповідь банкірів Сьогодні 10:07 — Кредит&Депозит

Чи збільшуватимуть банки депозитні ставки для компенсації оподаткування — відповідь банкірів

Збільшення військового збору із доходів фізичних осіб із 1,5% до 5% зменшило реальну дохідність за депозитами вкладників. Але банки не збираються підвищувати ставки для компенсації збільшених податкових відрахувань із процентів за депозитами фізосіб.

Про це повідомляє Фінансовий клуб.

«Не очікуємо суттєвих змін ринкових ставок за вкладами після підвищення військового збору», — зазначив керівник із питань заощаджень та трансакційних послуг Райффайзен Банку Сергій Анніков.

«Банки не запропонують компенсацію, бо в такому варіанті вийде, що цей додатковий податок візьмуть на себе банки. У цьому немає сенсу. Банки і так отримали свою частку збільшених податків. При цьому підвищення податку на прибуток банків набагато більше, ніж зростання військового збору», — повідомив керівник управління заощаджень ПриватБанку Андрій Шульга.

На практиці збільшення військового збору означає, що якщо раніше зі ставки в 10% вкладник отримував 8,05% річних ефективної дохідності, то після підвищення військового збору отримає 7,7%.

Однак якщо окремим банкам для утримання коштів вкладників доведеться незначно підняти ставки, вони це зроблять. «Ухвалення парламентом підвищення військового збору до 5% може мати вплив. Ми стежитимемо за змінами і будемо реагувати на ринок», — обіцяє директор департаменту продуктів роздрібного бізнесу та трансакційного банкінгу Універсал Банку Андрій Звізло.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.