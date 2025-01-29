Население увеличило объем депозитов почти во всех банках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Население увеличило объем депозитов почти во всех банках

Кредит&Депозит
34
Население увеличило объем депозитов почти во всех банках
Население увеличило объем депозитов почти во всех банках, freepik
За IV квартал 2024 года объем депозитов населения вырос почти у всех банков, в то же время ряд банков также заявил о существенном увеличении объемов средств корпораций. Большинство банков отметили снижение стоимости заимствований.
Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального Опроса о банковском фондировании.
По результатам опроса, в I квартале 2025 года финучреждения в целом не ожидают роста объема обязательств: несколько возрастут привлечения от населения, в то же время от бизнеса — останутся неизменными.
График: НБУ
График: НБУ
Средняя стоимость фондирования снижалась шесть кварталов подряд, однако в последние два квартала об этом заявляло все меньше респондентов. Стоимость оптовых привлечений снижалась три квартала подряд.
График: НБУ
График: НБУ
В I квартале банки ожидают повышения стоимости депозитов корпораций, при этом стоимость средств населения и оптового фондирования почти не изменится.
Доля фондирования в валюте в ІV квартале уменьшилась у банков, на которые приходится 73% активов банковского сектора.
График: НБУ
График: НБУ
Срочность фондирования в ІV квартале несколько снизилась у банков, на которые приходится почти половина активов банковского сектора. В последующие 12 месяцев респонденты не ожидают изменений срочности привлечений.
Читайте также
Банки, на которые приходится три четверти активов сектора, сообщили об увеличении общего объема капитала за последние 12 месяцев, почти все опрошенные ожидают сохранения этой тенденции в следующие 12 месяцев.
Участники опроса с ІІІ квартала 2022 года называют прибыльность определяющим фактором увеличения объема капитала в будущем.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.