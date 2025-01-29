Население увеличило объем депозитов почти во всех банках — Finance.ua

Население увеличило объем депозитов почти во всех банках Сегодня 15:45 — Кредит&Депозит

Население увеличило объем депозитов почти во всех банках, freepik

За IV квартал 2024 года объем депозитов населения вырос почти у всех банков, в то же время ряд банков также заявил о существенном увеличении объемов средств корпораций. Большинство банков отметили снижение стоимости заимствований.

По результатам опроса, в I квартале 2025 года финучреждения в целом не ожидают роста объема обязательств: несколько возрастут привлечения от населения, в то же время от бизнеса — останутся неизменными.

График: НБУ

Средняя стоимость фондирования снижалась шесть кварталов подряд, однако в последние два квартала об этом заявляло все меньше респондентов. Стоимость оптовых привлечений снижалась три квартала подряд.

График: НБУ

В I квартале банки ожидают повышения стоимости депозитов корпораций, при этом стоимость средств населения и оптового фондирования почти не изменится.

Доля фондирования в валюте в ІV квартале уменьшилась у банков, на которые приходится 73% активов банковского сектора.

График: НБУ

Срочность фондирования в ІV квартале несколько снизилась у банков, на которые приходится почти половина активов банковского сектора. В последующие 12 месяцев респонденты не ожидают изменений срочности привлечений.

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Банки, на которые приходится три четверти активов сектора, сообщили об увеличении общего объема капитала за последние 12 месяцев, почти все опрошенные ожидают сохранения этой тенденции в следующие 12 месяцев.

Участники опроса с ІІІ квартала 2022 года называют прибыльность определяющим фактором увеличения объема капитала в будущем.

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