Какие преимущества гривневых или валютных ОВГЗ (что выбрать) — Finance.ua

Какие преимущества гривневых или валютных ОВГЗ (что выбрать) Сегодня 09:00 — Кредит&Депозит

В НБУ объяснили, как будет работать 100% гарантия на депозиты

Покупка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) становится все более популярной. В первую очередь из-за возможности получить дополнительный доход, не облагаемый налогами. Кроме того, покупка «военных» ОВГЗ — один из способов поддержать наши силы обороны.

И гривневые, и валютные ОВГЗ имеют свои преимущества.

Валютные

Валютные ОВГЗ привлекательны тем, что защищают капитал от валютных колебаний, однако порог входа (1 тыс. долларов за одну облигацию, что составляет более 42 тыс. грн), делает их менее доступными для массового инвестора.

Гривневые

Гривневые ОВГЗ остаются более привлекательными благодаря более низкому порогу входа и более высокой потенциальной доходности.

Поэтому каждый потенциальный инвестор может выбрать себе вариант, который сочтет более приемлемым. Как вариант можно рассмотреть формирование портфеля инвестора из ОВГЗ в разных валютах, а также с разным сроком погашения, что позволит максимально диверсифицировать вложения ценных бумаг.

Прогнозы по доходности ОВГЗ в 2025 году

В 2025 году аналитики не ожидают существенного повышения доходности по ОВГЗ и советуют обращать внимание на уровень учетной ставки Национального банка: если она будет расти, то вверх пойдут и ставки доходности по гособлигациям.

Если учетная ставка поднимется до 15%, то доходность по «длинным» ОВГЗ (со сроком погашения 2−3 года) может возрасти до 19%, однако вряд ли превысит этот уровень.

Читайте больше в статье:

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 января 2024 г. население владело пакетом ОВГЗ на сумму 51,491 млрд грн. Гривневые ОВГЗ составили 25,256 млрд гривен или 49% от общего объема. Валютные ОВГЗ — 26,236 млрд гривен или 51%.

Предпочтения украинцев разделились примерно поровну между валютными и гривневыми ценными бумагами. Процентные ставки по ОВГЗ в гривне до конца 2024-начала 2025 года находятся в пределах от 13,5% годовых на короткие ОВГЗ до 17,50−17,75% на длинные ценные бумаги (со сроком погашения 3−4 года).

Процентные ставки по ОВГЗ в долларах США — от 4 до 5% годовых (в зависимости от срока и продавца), в евро — от 3 до 4% годовых.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.