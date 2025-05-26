Промышленная инфляция в Украине замедлилась до 41,6% — Finance.ua

Промышленная инфляция в Украине замедлилась до 41,6% Сегодня 07:04

Промышленная инфляция в Украине замедлилась до 41,6%

Индекс цен производителей промышленной продукции год к году замедлился до 41,6%, в апреле этот показатель по сравнению с мартом снизился на 3,7%.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.

Согласно данным Госстата, в апреле индекс цен производителей промышленной продукции (показатель среднего уровня изменения отпускных оптовых цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления) составил 96,3% мартовского показателя.

Однако в годовом исчислении показатель промышленной инфляции замедлился до 41,6% против 51,9% в марте.

Основным фактором замедления промышленной инфляции в прошлом месяце стали цены на энергоносители (поставки электроэнергией, газа, пара и кондиционированного воздуха), которые по сравнению с мартом снизились на 8,8%, и на продукцию добывающей промышленности (-4%).

В то же время цены на энергоносители продолжают существенно влиять на показатель промышленной инфляции в годовом измерении. По сравнению с апрелем прошлого года они выросли на 76,4%.

Как сообщалось, индекс цен производителей промышленной продукции в марте составил 0,7%, этот же показатель год к году увеличился до 51,9%.

Напомним, по данным Госстата, в прошлом месяце потребительская инфляция в Украине ускорилась до 5,1% в годовом исчислении, в месячном — на 0,7%. При этом в регуляторе отметили , что рост потребительских цен был несколько ниже траектории прогноза Нацбанка.

Фінансовий клуб По материалам:

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