Промышленная инфляция в Украине замедлилась до 41,6% — Finance.ua
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Промышленная инфляция в Украине замедлилась до 41,6%

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Промышленная инфляция в Украине замедлилась до 41,6%
Промышленная инфляция в Украине замедлилась до 41,6%
Индекс цен производителей промышленной продукции год к году замедлился до 41,6%, в апреле этот показатель по сравнению с мартом снизился на 3,7%.
Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.
Согласно данным Госстата, в апреле индекс цен производителей промышленной продукции (показатель среднего уровня изменения отпускных оптовых цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления) составил 96,3% мартовского показателя.
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Однако в годовом исчислении показатель промышленной инфляции замедлился до 41,6% против 51,9% в марте.
Основным фактором замедления промышленной инфляции в прошлом месяце стали цены на энергоносители (поставки электроэнергией, газа, пара и кондиционированного воздуха), которые по сравнению с мартом снизились на 8,8%, и на продукцию добывающей промышленности (-4%).
В то же время цены на энергоносители продолжают существенно влиять на показатель промышленной инфляции в годовом измерении. По сравнению с апрелем прошлого года они выросли на 76,4%.
Как сообщалось, индекс цен производителей промышленной продукции в марте составил 0,7%, этот же показатель год к году увеличился до 51,9%.
Напомним, по данным Госстата, в прошлом месяце потребительская инфляция в Украине ускорилась до 5,1% в годовом исчислении, в месячном — на 0,7%. При этом в регуляторе отметили, что рост потребительских цен был несколько ниже траектории прогноза Нацбанка.
По материалам:
Фінансовий клуб
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