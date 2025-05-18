У Нацбанку назвали причини пришвидшення інфляції — Finance.ua

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У Нацбанку назвали причини пришвидшення інфляції

Казна та Політика
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У Нацбанку назвали причини пришвидшення інфляції
У Нацбанку назвали причини пришвидшення інфляції
За даними Держстату, минулого місяця інфляція в Україні прискорилася до 5,1% у річному вимірі, у місячному — на 0,7%.
Про це повідомили у Національному банку України.

Основні чинники зростання цін

У регуляторі зазначили, зростання споживчих цін було дещо нижчим за траєкторію прогнозу Нацбанку.
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Пришвидшення інфляції минулого місяця значною мірою зумовлювалося залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв і подальшим підвищенням цін на алкогольні напої та тютюнові вироби.
Проінфляційними чинниками залишалися високі витрати бізнесу на оплату праці в умовах нестачі кадрів та жвавий споживчий попит.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування пришвидшилися до 22,2%.

Швидше дорожчали борошно й крупи, фрукти та овочі (насамперед борщового набору) через низьку пропозицію якісної продукції.
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Додатковим чинником було й зміщення сезонності попиту на окремі продукти харчування, передусім яйця, через Великдень, що цьогоріч припав на квітень (у 2024 році — на травень).
Зростання вартості непродовольчих товарів сповільнилося до 3,8% р/р.
Цьому сприяло, зокрема, збереження стійкої ситуації на валютному ринку.
Інфляція послуг залишилася на досить високому рівні (14,6% р/р) передусім через подальше зростання заробітних плат і стійкий споживчий попит.
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Порівняно з березнем швидше зростала вартість послуг ресторанів та готелів, транспортних та фінансових послуг.
Натомість уповільнилося зростання цін на послуги з особистого догляду та страхові послуги.

Адміністративно-регульовані ціни зросли на 19,5%.

Швидше підвищення вартості підакцизної продукції зумовлювалося:
  • подальшим зростанням виробничих витрат;
  • податковими змінами (підвищенням акцизів та переведенням їх у євро), що набрали чинності наприкінці березня 2025 року;
  • застосовуванням коефіцієнту 1,1 до мінімального податкового зобов’язання (з 01.04.25 до 31.12.25) для виробників та імпортерів тютюнової продукції;
  • посиленням заходів боротьби з тіньовою пропозицією.
Темпи зростання цін на пальне сповільнилися до 3,7%.
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У квітні зростання цін на пальне сповільнилося порівняно з березнем з огляду на здешевлення нафти у світі.
Водночас поступове зростання попиту та зміцнення курсу євро чинили підвищувальний тиск на ціни.

Прогноз з інфляції

Як зазначили в НБУ, зростання споживчих цін у квітні тривало, однак спостерігалися й ознаки послаблення цінового тиску.
Фактичні показники як загальної, так і базової інфляції у квітні були дещо нижчими, ніж передбачалося прогнозом НБУ.
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Помісячна динаміка інфляції, скоригована на сезонність, також свідчила про послаблення цінового тиску.
«Відповідно до прогнозу НБУ влітку інфляція має повернутися на траєкторію зниження та вже наприкінці року сповільнитися до однознакового рівня», — йдеться в повідомленні.
За матеріалами:
Finance.ua
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