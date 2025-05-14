Біткоїн відреагував зростанням на сповільнення інфляції у США — Finance.ua

Біткоїн відреагував зростанням на сповільнення інфляції у США Сьогодні 16:43 — Криптовалюта

Біткоїн відреагував зростанням на сповільнення інфляції у США

13 травня 2025 року Бюро статистики праці США опублікувало дані щодо зміни індексу споживчих цін (CPI) за квітень 2025 року. Згідно з ними, інфляція в річному вираженні становила 2,3%.

Це найнижчий рівень з лютого 2021 року. Показник продовжує скорочуватися третій місяць поспіль. При цьому в березні інфляція становила 2,4%.

У місячному вираженні CPI зріс на 0,2%. Це зумовлено переважно збільшенням цін на енергоносії. Як зазначили в CNBC , показник у місячному вираженні виявився в межах прогнозованого значення, у річному — нижчим від очікуваного.

Біткоїн відреагував на новину помірно. Актив торгується з приростом як на добовому (0,89%), так і на тижневому (9,5%) чартах.

Ймовірно, як біткоїн , так і ринок загалом перебувають під впливом очікуваної «відлиги» в торгівельній війні між США і Китаєм.

Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.

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