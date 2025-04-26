Інфляція в ЄС сповільнюється другий місяць поспіль — Finance.ua
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Інфляція в ЄС сповільнюється другий місяць поспіль

Світ
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Інфляція в ЄС сповільнюється другий місяць поспіль
Інфляція в ЄС сповільнюється другий місяць поспіль
Інфляція в Європейському Союзі сповільнюється вже другий місяць поспіль. Після чотиримісячного зростання, коли споживчі ціни підвищились у річному вимірі з 2,1% у вересні 2024 році до 2,8% у січні, темпи їх зростання скорочуються другий місяць поспіль, опустившись до позначки 2,5%.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Аналогічна картина спостерігається і в Єврозоні, де інфляція скоротилась з 2,5% у січні до 2,2% у березні і поступово наближається до цільового показника.
Найвище зросли ціни в:
  • Румунії — 5,1%;
  • Угорщині — 4,8%;
  • Польщі — 4,4%;
  • Хорватії — 4,3%;
  • Естонії — 4,3%;
  • Болгарії — 4,0%.
Найменша інфляція зафіксована у:
  • Франції — 0,9% (порівняно з січнем скоротилась удвічі);
  • Данії — 1,4%;
  • Люксембурзі — 1,5%;
  • Фінляндії — 1,8%;
  • Ірландії — 1,8% (хоча у вересні минулого року вона була нульовою).
Темпи зростання споживчих цін у Німеччині уповільнились з 2,8% у січні до 2,3% у перший місяць весни, у той час як в Італії вони збільшились з 1,7% до 2,1%.
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Стабілізація ситуації дозволила Європейському центральному банку в сьомий раз поспіль знизити на 25 б.п. ключову ставку (з 2,65% до 2,40%) та ставку за депозитами (з 2,50% до 2,40%), утім попередивши про зростання невизначеності та про те, що спричинені нею фактори створюватимуть додатковий тиск на економіку Єврозони.
Поза межами ЄС найкраще йдуть справи у Швейцарії, де зростання споживчих цін другий місяць поспіль фіксується на позначці 0,1%.
Найгірші справи у Туреччині: попри триваюче вже 10 місяців скорочення інфляції, у березні вона склала 38,1%, а центробанк країни підвищив ключову ставку до 46%.
За матеріалами:
Finance.ua
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