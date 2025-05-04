Промислова інфляція досягла максимуму з початку війни: чи буде зниження — Finance.ua

Промислова інфляція досягла максимуму з початку війни: чи буде зниження Сьогодні 08:09 — Казна та Політика

Промислова інфляція досягла максимуму з початку війни: чи буде зниження

У березні 2025 року річна промислова інфляція сягнула максимуму із початку війни — 52%.

Про це повідомив Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.

Як зросли ціни

Зазначається, що ціни виробників промислової продукції за березень 2025 (до лютого 2025) зросли на 0,7%, за 3 місяці з початку року (грудня 2024) - на 2,4%.

Читайте також Інфляція в ЄС сповільнюється другий місяць поспіль

Попри відносно стриману динаміку на початку року, річна промислова інфляція продовжила прискорюватись.

За словами Гетманцева, причина — низька база минулого року, у першому кварталі якого фіксувалась суттєве зниження цін виробників.

«Як наслідок, у березні промислова інфляція у річному вимірі (до березня 2024) сягнула 51,9% - максимуму із початку війни, в т. ч. у розрізі продукції, яка реалізується у межах України — 56,8%, за межами — 18,4%», — йдеться у повідомленні.

Найбільше ціни виробників (до березня 2024) зросли у таких галузях промисловості:

постачання електроенергії, газу, пари (+106,4%);

виробництво фармацевтичних продуктів (+24,9%);

виробництво харчових продуктів (+21,3%);

добування металевих руд (+18,8%).

Основним проінфляційним чинником на стороні виробничих витрат залишається підвищення тарифів на е/е минулого року, а також зростання вартості сировини і оплати праці.

Чи знизиться інфляція

Як зауважив Гетманцев, поточний пік промислової інфляції пройдено, і вже у квітні у річному вимірі вона почне знижуватись.

Читайте також НБУ назвав ключові ризики для інфляційної динаміки та економічного розвитку

Це в тому числі знижуватиме ціновий тиск на споживчі товари і послуги.

Як пояснює Гетманцев, повномасштабна війна об’єктивно сама по собі перетворюється на постійний про-інфляційний фактор.

На макро-рівні цей вплив проявляється через величезний подвійний дефіцит бюджету (≈24% ВВП, без грантів) і зовнішньої торгівлі (рахунку поточних операцій, ≈ 7% ВВП), який переважно закривається за рахунок міжнародної допомоги.

Читайте також Інфляція продовжує зростати: які товари та послуги подорожчали найбільше

На мікро-рівні — через зростання витрат бізнесу на енергозабезпечення, оплату праці, логістику тощо.

Нагадаємо, як повідомили у НБУ, російська агресія і надалі загрожує довгостроковим зниженням економічного потенціалу країни, зокрема через втрати людей, територій і виробництв.

Швидкість повернення економіки до нормальних умов функціонування залежатиме від характеру й тривалості бойових дій.

Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн

Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.