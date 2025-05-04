Промислова інфляція досягла максимуму з початку війни: чи буде зниження — Finance.ua

Промислова інфляція досягла максимуму з початку війни: чи буде зниження
У березні 2025 року річна промислова інфляція сягнула максимуму із початку війни — 52%.
Про це повідомив Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.
Як зросли ціни
Зазначається, що ціни виробників промислової продукції за березень 2025 (до лютого 2025) зросли на 0,7%, за 3 місяці з початку року (грудня 2024) - на 2,4%.
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Попри відносно стриману динаміку на початку року, річна промислова інфляція продовжила прискорюватись.
За словами Гетманцева, причина — низька база минулого року, у першому кварталі якого фіксувалась суттєве зниження цін виробників.
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«Як наслідок, у березні промислова інфляція у річному вимірі (до березня 2024) сягнула 51,9% - максимуму із початку війни,
в т. ч. у розрізі продукції, яка реалізується у межах України — 56,8%, за межами — 18,4%», — йдеться у повідомленні.
Найбільше ціни виробників (до березня 2024) зросли у таких галузях промисловості:
- постачання електроенергії, газу, пари (+106,4%);
- виробництво фармацевтичних продуктів (+24,9%);
- виробництво харчових продуктів (+21,3%);
- добування металевих руд (+18,8%).
Основним проінфляційним чинником на стороні виробничих витрат залишається підвищення тарифів на е/е минулого року, а також зростання вартості сировини і оплати праці.
Чи знизиться інфляція
Як зауважив Гетманцев, поточний пік промислової інфляції пройдено, і вже у квітні у річному вимірі вона почне знижуватись.
Це в тому числі знижуватиме ціновий тиск на споживчі товари і послуги.
Як пояснює Гетманцев, повномасштабна війна об’єктивно сама по собі перетворюється на постійний про-інфляційний фактор.
На макро-рівні цей вплив проявляється через величезний подвійний дефіцит бюджету (≈24% ВВП, без грантів) і зовнішньої торгівлі (рахунку поточних операцій, ≈ 7% ВВП), який переважно закривається за рахунок міжнародної допомоги.
На мікро-рівні — через зростання витрат бізнесу на енергозабезпечення, оплату праці, логістику тощо.
Нагадаємо, як повідомили у НБУ, російська агресія і надалі загрожує довгостроковим зниженням економічного потенціалу країни, зокрема через втрати людей, територій і виробництв.
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