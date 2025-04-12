Інфляція продовжує зростати: які товари та послуги подорожчали найбільше — Finance.ua
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Інфляція продовжує зростати: які товари та послуги подорожчали найбільше

Казна та Політика
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Інфляція продовжує зростати: які товари та послуги подорожчали найбільше
Інфляція продовжує зростати: які товари та послуги подорожчали найбільше
У Національному банку зафіксували подальше зростання цін: продукти, послуги, пальне — все дорожчає. Але очікується поступове уповільнення інфляції.
Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (квітень 2025 року).
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У лютому споживча інфляція очікувано зросла до 13,4% р/р. За оцінками регулятора, зростання інфляції тривало й у березні.
НБУ не наводить цифри зростання цін, але згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція в березні перевищила 14%.
Інфляція продовжує зростати: які товари та послуги подорожчали найбільше
Основні чинники пришвидшення інфляції:
  • здорожчання сирих і оброблених продуктів харчування через гірші минулорічні врожаї;
  • подальше зростання витрат бізнесу, у тому числі на оплату праці й енергоресурси;
  • збереження досить жвавого споживчого попиту.

Які товари та послуги дорожчають стрімкіше

Зазначається, зростання цін на сирі продукти в річному вимірі пришвидшилося. Тривало й подорожчання оброблених продуктів.
Інфляція продовжує зростати: які товари та послуги подорожчали найбільше
Свідченням стійкості фундаментального тиску було пришвидшення зростання цін на непродовольчі товари і послуги.
Так, стрімкіше дорожчали послуги з охорони здоров’я, транспортні послуги, зв’язку, відпочинку і культури.
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Натомість повільніше зростали ціни на послуги з особистого догляду, страхові та фінансові послуги.
Водночас ціни на одяг і взуття залишалися нижчими, ніж торік, пояснили в НБУ.
Інфляція продовжує зростати: які товари та послуги подорожчали найбільше
У лютому зростання цін на пальне пришвидшилося передусім унаслідок високих темпів збільшення вартості автогазу.
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Водночас профіцит пропозиції бензинів, конкуренція між мережами АЗС і оптимізація логістики імпортних постачань стримували подорожчання пального, йдеться в огляді.
Інфляція продовжує зростати: які товари та послуги подорожчали найбільше
У лютому вартість підакцизної продукції зростала швидше. Тиск з боку виробничих витрат зумовлював зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання.
Водночас мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення надалі стримував адміністративну інфляцію, пояснили в НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • за два тижні до Великодня молочна продукція, курятина та більшість овочів продовжують дорожчати. Проте фахівці прогнозують, що у найближчі два тижні ціни на ключові великодні продукти залишатимуться або на поточному рівні, або матимуть незначне коливання;
  • бюджетний варіант великоднього кошика, який включає паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, коштує в середньому 426 грн — на 33% дорожче, ніж у 2024 році.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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