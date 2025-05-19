Экономика Украины растет медленно: оценка ВВП и реального сектора — Finance.ua

Экономика Украины растет медленно: оценка ВВП и реального сектора Сегодня 08:07 — Казна и Политика

Экономика Украины растет медленно: оценка ВВП и реального сектора

По оценке ИЭИ, в апреле реальный ВВП вырос всего на 0,8% по сравнению с прошлым годом, а инфляция за месяц замедлилась до 0,7%, что стало самым низким показателем с прошлого года.

Об этом говорится в майском отчете «Месячный Экономический Мониторинг Украины» от Института экономических исследований (ИЭИ).

ВВП и реальный сектор: медленный рост реального ВВП в 2025 году

Госстат в апреле обнародовал данные о состоянии промышленности в январе. К сожалению, фактические показатели оказались несколько хуже предыдущих оценок ИЭИ. Так, по данным Госстата, добывающая промышленность сократила производство на 0,8% дпр (по сравнению с аналогичным периодом до предыдущего года), а перерабатывающая упала на 4,8% дпр, тогда как специалисты ИЭИ ожидали довольно близких к прошлогодним показателям.

«При этом падение в электроэнергии оказалось глубже нашей оценки и составило 11% дпр. Это привело к тому, что мы пересмотрели наши оценки роста реального ВВП в январе-марте 2025 года и учли новую информацию для оценок в апреле 2025 года. Мы также имеем больше информации о финансовых результатах крупных компаний за 2024 год, которые мы принимаем во внимание при производстве оценок роста реального ВВП», — отмечают эксперты.

Так, по оценке ИЭИ, реальный ВВП вырос на 0,8% дпр в первом квартале 2025 года.

Какие показатели фиксируют специалисты ИЭИ

По оценке в апреле углубилось падение в добывающей промышленности до почти 10% дпр из-за российских атак на отдельные предприятия, включая добычу газа, а также сложностей с ценами и спросом, с которыми сталкиваются производители железной руды. Далее оказывает влияние потеря шахт в Селидово и Покровске.

По оценке, падение реальной валовой добавленной стоимости (ВДС) в производстве электроэнергии замедлилось до 5,8% дпр в апреле с более чем 8% дпр в марте. Это стало следствием уменьшения российских атак на электросети.

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Валовая ВДС в перерабатывающей промышленности выросла на 3,3% дпр по сравнению с 2% дпр в марте. Этому способствовали как рост потребительского спроса, так и оборонные заказы. По опросу бизнеса, ежемесячно проводимого ИЭИ, нехватка рабочей силы остается наибольшим препятствием для деятельности бизнеса. Это побуждает компании повышать заработную плату.

По оценке ИЭИ, реальная ВДС в сельском хозяйстве сократилась почти на 3% дпр, что близко к падению в предыдущие месяцы. Это и дальше отражает только показатели животноводства. Из-за погодных условий есть ожидания, что в последующие месяцы падение может углубиться, поскольку урожай ягод и фруктов из-за погодных условий, вероятнее всего, будет хуже высоких показателей прошлого года.

Реальная ВДС в торговле в дальнейшем росла на около 2% дпр. Так, продолжает расти розничная торговля, но оптовая торговля, вероятно, несколько падала из-за роста прямых продаж и замедления экспорта.

Ситуация в транспорте была не очень благоприятной. Так, реальная ВДС в отрасли сократилась почти на 6% дпр.

Специалисты пока оставили неизменным свой прогноз реального ВВП на 2025 год в 2,9%.

Справка Finance.ua:

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел прогноз роста реального ВВП Украины на 2025 год до 3,3% (по февральскому прогнозу 3,5%).

аналитики Dragon Capital также обновили макропрогноз на 2025 год, сохранив два основных сценария — «продолжающаяся война» и «перемирие». Там прогнозируют, что в случае достижения договоренности о длительном прекращении огня реальный ВВП может вырасти на 3,5−5,5% г/г (на 0,5 п.п. ниже предыдущих ожиданий) — благодаря улучшению экономических настроений и началу масштабного восстановления, которое компенсирует сокращение оборонных расходов;

аналитики KSE отмечают стабильную макроэкономическую ситуацию в Украине. KSE прогнозирует рост ВВП на уровне около 3% ежегодно и ускорение его роста в 2026—2027 по окончании войны.

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