В Германии окончательно одобрили закон, который предусматривает помощь Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Германии окончательно одобрили закон, который предусматривает помощь Украине

Казна и Политика
22
В Германии окончательно одобрили закон, который предусматривает помощь Украине
В Германии окончательно одобрили закон, который предусматривает помощь Украине
В Германии окончательно одобрили знаковый законопроект о расходах. Он, в частности, предусматривает многолетнюю поддержку Украины, пишет Bloomberg.
В пятницу верхняя палата парламента Германии одобрила пакет мер, открыв путь для разблокирования сотен миллиардов евро, направленных на оборону и инфраструктуру за счет долгового финансирования.
Альянс, сформированный будущим канцлером Фридрихом Мерцем, социал-демократами и Зелеными, во вторник провел этот беспрецедентный инвестиционный пакет через нижнюю палату. В пятницу они обеспечили нужную поддержку и в Бундесрате, где представлены 16 федеральных земель.
Законопроект был принят 53 голосами «за», что превысило необходимые две трети (46 голосов), открывая путь для подписания президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и публикации в «Вестнике федеральных законов».
Принятие этих мер привлекло внимание инвесторов, поскольку оно знаменует завершение десятилетие жесткой экономии в Германии и начало новой эры дефицитного финансирования, направленного на стимулирование крупнейшей экономики Европы и модернизацию устаревшей инфраструктуры.
Отдельное внимание было уделено вооруженным силам. Мерц и социал-демократы, которые могут стать его партнерами в следующем правительстве, взяли на себя обязательство, а значительной мере укреплять обороноспособность после многолетнего недофинансирования, а также продолжать поддержку Украины.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems