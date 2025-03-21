В Германии окончательно одобрили закон, который предусматривает помощь Украине — Finance.ua

В Германии окончательно одобрили закон, который предусматривает помощь Украине Сегодня 12:51 — Казна и Политика

В Германии окончательно одобрили закон, который предусматривает помощь Украине

В Германии окончательно одобрили знаковый законопроект о расходах. Он, в частности, предусматривает многолетнюю поддержку Украины, пишет Bloomberg

В пятницу верхняя палата парламента Германии одобрила пакет мер, открыв путь для разблокирования сотен миллиардов евро, направленных на оборону и инфраструктуру за счет долгового финансирования.

Альянс, сформированный будущим канцлером Фридрихом Мерцем, социал-демократами и Зелеными, во вторник провел этот беспрецедентный инвестиционный пакет через нижнюю палату. В пятницу они обеспечили нужную поддержку и в Бундесрате, где представлены 16 федеральных земель.

Законопроект был принят 53 голосами «за», что превысило необходимые две трети (46 голосов), открывая путь для подписания президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и публикации в «Вестнике федеральных законов».

Принятие этих мер привлекло внимание инвесторов, поскольку оно знаменует завершение десятилетие жесткой экономии в Германии и начало новой эры дефицитного финансирования, направленного на стимулирование крупнейшей экономики Европы и модернизацию устаревшей инфраструктуры.

Отдельное внимание было уделено вооруженным силам. Мерц и социал-демократы, которые могут стать его партнерами в следующем правительстве, взяли на себя обязательство, а значительной мере укреплять обороноспособность после многолетнего недофинансирования, а также продолжать поддержку Украины.

УНІАН По материалам:

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