Состояние и устойчивость финансового сектора оценили наилучшим образом с 2021 года — опрос Сегодня 12:06 — Казна и Политика

Состояние и устойчивость финансового сектора оценили наилучшим образом с 2021 года — опрос

Руководители крупнейших банков и небанковских финансовых учреждений сохранили положительные оценки текущего состояния и устойчивости финансового сектора, оценив состояние дел с 2021 года.

Об этом свидетельствуют результаты «Опроса о системных рисках финансового сектора» за май 2025 года.

Как оценивают текущее состояние сектора

«По данным опроса, почти половина респондентов оценили текущее состояние сектора как хорошее или очень хорошее. В целом это лучший показатель от полномасштабного вторжения», — говорится в сообщении.

Отмечаются, что большинство опрошенных не увидели изменений в фонде за последние полгода, а также три четверти прогнозируют, что его состояние не изменится и в следующие шесть месяцев.

Несколько меньше половины руководителей финучреждений определили уровень риска в секторе в целом как средний, в пользу более оптимистичных оценок уменьшилась доля респондентов, оценивавших риски как очень высокие.

Общий уровень риска в финансовом секторе финучреждения оценили как умеренно высокий с незначительным улучшением по сравнению с прошлым опросом.

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С ноября 2022 г. большинство респондентов оценивают устойчивость финансового сектора к значительным негативным событиям как среднее или высокое.

Основные риски

Основным источником системных рисков в финансовом секторе, по мнению финучреждений, продолжает оставаться война с россией, в то же время заметно повысился риск мошенничества и киберугроз (+ 4 позиции с ноября 2024 года, второе место среди наибольших угроз).

Риски качества человеческого капитала в финансовом секторе попадают в пятерку крупнейших источников риска уже три опроса подряд (+1 позиция с ноября 2024 года).

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В то же время, существенно ослабились риски деятельности правоохранительных органов и судебной системы, а также риски общего уровня коррупции, качества законодательства и политической и социальной ситуации в стране.

Как отметила четверть опрошенных, склонность финучреждений к риску в дальнейшем повышается третий опрос подряд, однако две трети опрошенных заявили о неизменности риск-аппетита.

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