Правительство продлило до 5 лет период льготного кредитования для бизнеса в зонах высокого военного риска — Finance.ua

Правительство продлило до 5 лет период льготного кредитования для бизнеса в зонах высокого военного риска Сегодня 09:45 — Кредит&Депозит

Правительство продлило до 5 лет период льготного кредитования для бизнеса в зонах высокого военного риска

Правительство приняло решение продлить льготную ставку 1% годовых для инвестиционных кредитов для бизнеса, работающего в зонах высокого военного риска. Она будет действовать в течение первых пяти лет кредитования (вместо двух, как было раньше), после чего составит 5% годовых.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

«Мы расширили срок, за который компании в зонах высокого военного риска смогут выплачивать кредит именно под 1%. Теперь это пять лет вместо двух. Это больше стабильности для бизнеса и больше возможностей инвестировать сэкономленные средства в развитие. В настоящее время зоны высокого военного риска привлекают более 20% всех кредитов по программе «5−7-9%», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

К зонам высокого военного риска относятся как целые области, так и отдельные районы или общины, где шли или идут боевые действия, регулярные атаки, или которые находятся в непосредственной близости к фронту или расположенные в зоне риска поражения.

Среди них отдельные районы Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областей, а также почти все территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, с начала 2025 года бизнес получил 11,2 тысячи льготных кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на общую сумму 35,4 млрд гривен. Из них 7,5 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.

С начала программы в феврале 2020 года бизнес привлек более 115 тысяч кредитов на сумму 399,6 млрд гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.