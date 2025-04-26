«Доступные кредиты 5−7−9%»: Сколько средств получили аграрии с начала года — Finance.ua

«Доступные кредиты 5−7−9%»: Сколько средств получили аграрии с начала года Сегодня 07:18 — Кредит&Депозит

«Доступные кредиты 5−7−9%»: Сколько средств получили аграрии с начала года

С начала года 2630 агропредприятий привлекли 15,4 млрд грн по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

Читайте также Молодым фермерам предоставляют грант на развитие собственного дела (условия)

Так, с 1 января 2025 года кредиты по программе «Доступные кредиты 5−7-9» предоставляются сельхозпроизводителям (пролонгируются) при условии, что они зарегистрировались в ГАР.

Активнее всего программой воспользовались в таких регионах:

Киевская область — 1,71 млрд грн кредитов для 232 агропредприятий.

Черниговская область — 1,53 млрд грн на 192.

Кировоградская область — 1,25 млрд грн на 250.

Одесская область — 1,16 млрд грн на 210.

Винницкая область — 1,05 млрд грн на 196.

Сумская область — 915,2 млн грн для 120.

Харьковская область — 862,1 млн грн для 138.

Полтавская область — 835,1 млн грн для 144.

«В целом с начала года 6205 агропредприятий привлекли почти 34,6 млрд грн кредитных ресурсов по разным программам финансирования», — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что в течение 2024 года 13088 агрохозяйств получили почти 104,5 млрд гривен банковских кредитов на развитие.

А по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» — 8750 хозяйств профинансировано на 46,9 млрд гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.