«Доступные кредиты 5−7−9%»: Сколько средств получили аграрии с начала года — Finance.ua
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«Доступные кредиты 5−7−9%»: Сколько средств получили аграрии с начала года

Кредит&Депозит
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«Доступные кредиты 5−7−9%»: Сколько средств получили аграрии с начала года
«Доступные кредиты 5−7−9%»: Сколько средств получили аграрии с начала года
С начала года 2630 агропредприятий привлекли 15,4 млрд грн по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.
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Так, с 1 января 2025 года кредиты по программе «Доступные кредиты 5−7-9» предоставляются сельхозпроизводителям (пролонгируются) при условии, что они зарегистрировались в ГАР.
Активнее всего программой воспользовались в таких регионах:
  • Киевская область — 1,71 млрд грн кредитов для 232 агропредприятий.
  • Черниговская область — 1,53 млрд грн на 192.
  • Кировоградская область — 1,25 млрд грн на 250.
  • Одесская область — 1,16 млрд грн на 210.
  • Винницкая область — 1,05 млрд грн на 196.
  • Сумская область — 915,2 млн грн для 120.
  • Харьковская область — 862,1 млн грн для 138.
  • Полтавская область — 835,1 млн грн для 144.
«В целом с начала года 6205 агропредприятий привлекли почти 34,6 млрд грн кредитных ресурсов по разным программам финансирования», — говорится в сообщении.
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В министерстве напомнили, что в течение 2024 года 13088 агрохозяйств получили почти 104,5 млрд гривен банковских кредитов на развитие.
А по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» — 8750 хозяйств профинансировано на 46,9 млрд гривен.
По материалам:
Finance.ua
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