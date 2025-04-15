Ровно три года назад в Украине начали гарантировать все вклады физлиц, — ФГВФЛ — Finance.ua
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Ровно три года назад в Украине начали гарантировать все вклады физлиц, — ФГВФЛ

Кредит&Депозит
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Ровно три года назад в Украине начали гарантировать все вклады физлиц, — ФГВФЛ
Ровно три года назад в Украине начали гарантировать все вклады физлиц, — ФГВФЛ
13 апреля 2025 года прошло три года от введения в Украине 100% гарантии по вкладам физических лиц и ФЛП.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.
Так, в апреле 2022 года по инициативе президента, в сотрудничестве с правительством, парламентом, Национальным банком в Украине ввели полную гарантию по вкладам, которая предусматривает в случае банкротства банка возмещение всей суммы вклада и начисленных по нему процентов.
«Этот шаг дал возможность сохранить доверие клиентов к банкам и целостность их средств, что важно и в военный период, и станет основой для послевоенного восстановления Украины. Оттока средств физических лиц из банков не произошло, наоборот — сумма средств населения в банках выросла в 2025 году до 1,4 трлн грн», - сррьщила распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Белай.
В течение трех лет, с 24 февраля 2022 года по 1 апреля 2025 года, Фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков почти 9,3 млрд грн, что составляет более 96% общей гарантированной суммы в этих банках. По полной гарантии произведены выплаты вкладчикам 7 банков.
Также Фонд реализовал возможность получения гарантированных выплат удаленно: кроме непосредственного посещения банков-агентов такая опция доступна через инструмент дистанционных онлайн-выплат и услугу «Возвращение вкладов» в приложении Дія. За время войны в этот способ было выплачено 2,3 млрд грн со всей суммы возмещения.
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«Мы не останавливали осуществление выплат на день и позаботились не только о том, чтобы гарантии по вкладам работали в полном объеме и четко, как часы, но и об удобстве получения выплат людьми, которые находятся в любой точке Украины и мира. То есть система гарантирования способна давать отпор нынешним вызовам», — подытожила глава Фонда.
Напомним, 100% гарантия по вкладам распространяется на срочные депозиты, а также средства на текущих счетах физических лиц и ФЛП и будет действовать в течение военного положения и трех месяцев после его отмены. В дальнейшем гарантированная сумма по вкладам составит 600 тыс. грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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