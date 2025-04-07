В марте спрос на депозиты и ОВГЗ был самым большим за последние 10 месяцев — НБУ Сегодня 13:00 — Кредит&Депозит

В марте спрос на депозиты и ОВГЗ был самым большим за последние 10 месяцев — НБУ

В начале марта Национальный банк повысил учетную ставку до 15.5% и скорректировал параметры операционного дизайна процентной политики. Эти решения поддержали спрос на гривневые инструменты для сбережений и способствовали сохранению устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

«Повышение учетной ставки и изменения параметров операционного дизайна способствовали росту ставок в гривне, а также дальнейшему увеличению объемов срочных депозитов и вложений в ОВГЗ», — сказано в обзоре.

График: НБУ

В марте НБУ продолжил цикл усиления монетарной политики, повысив учетную ставку на 1 п. п. до 15.5%. Решение было направлено на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до цели 5%.

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Анонсированные изменения в параметры операционного дизайна процентной политики усилили рыночные стимулы для привлечения банками срочных депозитов населения в гривне. Это способствовало росту процентных ставок по срочным гривневым инструментам и, соответственно, усилению защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценения.

Рост номинальной доходности на фоне постепенного улучшения инфляционных ожиданий домохозяйств способствовали повышению интереса к срочным гривневым инструментам.

График: НБУ

Учитывая это, в марте чистый совокупный спрос на гривневые срочные депозиты и вложения в ОВГЗ со стороны населения был наибольшим за последние 10 месяцев и составил 5.3 млрд грн.

Напомним, по данным Фонда гарантирования, вклады украинцев в феврале выросли на 12,7 млрд грн. По состоянию на 1 марта 2025 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 391,1 млрд грн.

Национальный банк Украины фиксирует остановку тенденции к снижению процентных ставок по депозитам и ожидает их дальнейшего роста после последних решений относительно монетарной политики.

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