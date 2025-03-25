Українці нарощують депозити в банках: у якій валюті тримають заощадження — Finance.ua

Українці нарощують депозити в банках: у якій валюті тримають заощадження Сьогодні 17:01 — Кредит&Депозит

Українці нарощують депозити в банках: у якій валюті тримають заощадження

Вклади українців у лютому зросли на 12,7 млрд грн.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на 1 березня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 391,1 млрд грн. Загалом у лютому приріст на рахунках українців становив 12,7 млрд грн.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 березня 2025 року:

вклади у національній валюті — 897,6 млрд грн (+14,0 млрд грн за лютий 2025 року);

вклади в іноземній валюті — 493,5 млрд грн (-1,2 млрд грн за лютий 2025 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 березня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 10,8%. Сума їх вкладів склала 150,4 млрд грн.

Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На 1 березня 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має такий вигляд:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

Нагадаємо, ставки за депозитами однозначно зростатимуть, але це відбуватиметься поступово, з огляду на динаміку самих депозитів та внутрішніх управлінських рішень банків. Таку думку висловив Сергій Колодій з Райффайзен Банку.

В Україні станом на 1 лютого 2025 року працював 61 банк, у яких фізичні особи тримали 1 трлн 218,2 млрд гривень. За місяць сума зросла на 1,7 млрд гривень. За даними НБУ, найбільше грошей населення в державних ПриватБанку — 440,8 млрд гривень та Ощадбанку — 211,9 млрд гривень На третьому місці — приватний Універсал Банк — 82,2 млрд гривень.

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