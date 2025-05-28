Без крышивания теневиков: Гетманцев выступил за одинаковые правила для всех бизнесов — Finance.ua
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Без крышивания теневиков: Гетманцев выступил за одинаковые правила для всех бизнесов

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Без крышивания теневиков: Гетманцев выступил за одинаковые правила для всех бизнесов
Без крышивания теневиков: Гетманцев выступил за одинаковые правила для всех бизнесов
Весь украинский бизнес должен работать в равных условиях. Потому что пока в Украине будет преуспевать «теневой» бизнес, честные предприниматели и страна в целом не сможет нормально развиваться.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Со своего первого дня в должности я отстаиваю принципиальную позицию: закон один для всех. Все должны работать в одинаковых условиях. Потому что пока тень будет процветать, не может нормально развиваться белый бизнес, не может становиться успешным государство в целом», — отметил чиновник.
Гетманцев также подчеркнул, что возмущение ситуацией звучит не только от него, но и от представителей легального бизнеса, требующих справедливых условий: «Люди не могут нормально работать в условиях, когда рядом ведут деятельность теневики, и конкурентоспособным ты можешь быть, только уклоняясь от налогов».
Чиновник добавил, что речь идет не только о «тени», но и о тех, кто ее прикрывает.
«Коррупция, тем более сейчас — это предательство. Я разделяю требование бизнеса, требование всего общества, что теневики и коррупционеры должны получать справедливое наказание», — заявил он.
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По его мнению, искоренение теневой экономики и коррупционных схем — не просто задача органов власти, а общее дело всего общества. Ведь именно средства, которые сегодня «прячутся в тени», могут стать ресурсом для усиления обороноспособности и повышения социальных стандартов.
Ранее Гетманцев сообщал, что общий ущерб государства от неуплаты налогов составляет 400−450 млрд грн в год. Это примерно четверть доходов государственного бюджета.
Согласно данным Министерства экономики, уровень теневой экономики в Украине в 2023 году вырос до 40%. Это свидетельствует о необходимости усиления мер по детенизации экономики и борьбе с коррупцией для обеспечения стабильного развития страны.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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