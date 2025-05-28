Без крышивания теневиков: Гетманцев выступил за одинаковые правила для всех бизнесов — Finance.ua

Без крышивания теневиков: Гетманцев выступил за одинаковые правила для всех бизнесов Сегодня 17:31

Без крышивания теневиков: Гетманцев выступил за одинаковые правила для всех бизнесов

Весь украинский бизнес должен работать в равных условиях. Потому что пока в Украине будет преуспевать «теневой» бизнес, честные предприниматели и страна в целом не сможет нормально развиваться.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Со своего первого дня в должности я отстаиваю принципиальную позицию: закон один для всех. Все должны работать в одинаковых условиях. Потому что пока тень будет процветать, не может нормально развиваться белый бизнес, не может становиться успешным государство в целом», — отметил чиновник.

Гетманцев также подчеркнул, что возмущение ситуацией звучит не только от него, но и от представителей легального бизнеса, требующих справедливых условий: «Люди не могут нормально работать в условиях, когда рядом ведут деятельность теневики, и конкурентоспособным ты можешь быть, только уклоняясь от налогов».

Чиновник добавил, что речь идет не только о «тени», но и о тех, кто ее прикрывает.

«Коррупция, тем более сейчас — это предательство. Я разделяю требование бизнеса, требование всего общества, что теневики и коррупционеры должны получать справедливое наказание», — заявил он.

По его мнению, искоренение теневой экономики и коррупционных схем — не просто задача органов власти, а общее дело всего общества. Ведь именно средства, которые сегодня «прячутся в тени», могут стать ресурсом для усиления обороноспособности и повышения социальных стандартов.

400−450 млрд грн в год. Это примерно четверть доходов государственного бюджета. Ранее Гетманцев сообщал , что общий ущерб государства от неуплаты налогов составляет. Это примерно четверть доходов государственного бюджета.

Согласно данным Министерства экономики, уровень теневой экономики в Украине в 2023 году вырос до 40%. Это свидетельствует о необходимости усиления мер по детенизации экономики и борьбе с коррупцией для обеспечения стабильного развития страны.

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