В ГНС назвали лидеров по уплате налогов — Finance.ua

В ГНС назвали лидеров по уплате налогов
Больше всего поступлений в Сводный бюджет с начала года обеспечили предприятия промышленности и торговли За январь-апрель каждая из этих отраслей обеспечила по 17,2% от всех налоговых поступлений.
Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.
Также в лидеры вышли государственное управление и оборона и обязательное социальное страхование — 11,8%.
Доля финансовой и страховой деятельности составила 9,6%.
В каких отраслях наибольший рост
По словам главы Налоговой, за 4 месяца 2025 года наибольший рост уплаты по сравнению с январем-апрелем 2024 года зафиксирован в следующих отраслях:
- перерабатывающая промышленность — рост на 43,4% (+34 млрд грн);
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — на 30,8% (+26,3 млрд грн);
- государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — на 30,4% (+17,8 млрд грн);
- поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 43,5% (+12,5 млрд грн).
«Эти отрасли стабильно держат экономику и демонстрируют уверенный рост», — добавил Кравченко.
Напомним, у украинцев есть возможность воспользоваться налоговой скидкой. Это право предусмотрено для плательщиков налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые в течение года осуществляли расходы, подлежащие компенсации из бюджета.
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