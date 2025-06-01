В ГНС назвали лидеров по уплате налогов — Finance.ua

В ГНС назвали лидеров по уплате налогов Сегодня 15:13 — Казна и Политика

В ГНС назвали лидеров по уплате налогов

Больше всего поступлений в Сводный бюджет с начала года обеспечили предприятия промышленности и торговли За январь-апрель каждая из этих отраслей обеспечила по 17,2% от всех налоговых поступлений.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

Также в лидеры вышли государственное управление и оборона и обязательное социальное страхование — 11,8%.

Доля финансовой и страховой деятельности составила 9,6%.

В каких отраслях наибольший рост

По словам главы Налоговой, за 4 месяца 2025 года наибольший рост уплаты по сравнению с январем-апрелем 2024 года зафиксирован в следующих отраслях:

перерабатывающая промышленность — рост на 43,4% (+34 млрд грн);

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — на 30,8% (+26,3 млрд грн);

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — на 30,4% (+17,8 млрд грн);

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 43,5% (+12,5 млрд грн).

«Эти отрасли стабильно держат экономику и демонстрируют уверенный рост», — добавил Кравченко.

Напомним, у украинцев есть возможность воспользоваться налоговой скидкой. Это право предусмотрено для плательщиков налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые в течение года осуществляли расходы, подлежащие компенсации из бюджета.

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