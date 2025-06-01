Застройщики прогнозируют дальнейшее повышение цен на квартиры — Finance.ua

Застройщики прогнозируют дальнейшее повышение цен на квартиры Сегодня 14:16 — Недвижимость

Застройщики прогнозируют дальнейшее повышение цен на квартиры

Цены на жилье в Украине снова готовятся к прыжку. Спрос на квартиры растет, несмотря на войну, экономическую нестабильность и сложную ситуацию в строительной сфере. Застройщики говорят о «живом» интересе к новостройкам и прогнозируют дальнейшее подорожание уже в ближайшие месяцы.

Что будет с ценами на квартиры в новостройках летом 2025 года, рассказывает издание «РБК-Украина» со ссылкой на комментарии девелоперских компаний.

Жара на рынке недвижимости: что будет с ценами летом 2025 года

Застройщики прогнозируют дальнейший рост спроса на недвижимость, но вместе с продажами в подавляющем большинстве будут расти цены на жилье.

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Как заявил управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский, в 2024 году цены на жилье бизнес- и премиумкласса в проектах компании повысились на 10−15%, а в сегменте комфорт-класса — до 10%.

Насиковский прогнозирует, что в 2025 году следует ожидать постепенного роста стоимости еще на 10−15%, в зависимости от класса.

В компания РИЭЛ также сообщают о подорожании новостроек, но в пределах 15−20%.

Отмечается, что стремительнее всего цены возрастут в западных регионах, в частности во Львове, где стоимость квадратного метра может приблизиться к киевскому уровню.

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Однако в компании ожидают, что рынок новостроек летом 2025 будет оставаться нестабильным, ведь на это влияет не только ситуация на фронте, но и общий геополитический контекст.

Вместе с тем некоторые девелоперские компании сейчас идут навстречу клиентам и сдерживают рост цен на недвижимость.

«С точки зрения экономической логики, мы уже должны повысить цены. Но вопрос в том, готов ли рынок? Скорее всего, рынок отложит подорожание, и будем повышать цены уже при оживлении спроса. Мы не сможем избежать подорожания, просто это будет позже», — заявляют в ENSО.

Где самые высокие цены на новостройки

Дороже всего в Ужгороде, Киеве и Львове — там «квадрат» жилья продают по 1100, 1290 и 1350 долларов, соответственно.

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Самые низкие цены на первичке в Запорожье, Сумах и Харькове, там 1 кв. м в среднем стоит 610, 620 и 670 долларов соответственно.

Стоимость самой дешевой квартиры на первичном рынке в Украине (скриншот)

Напомним, в разных районах Киева наличие или отсутствие ремонта по-разному влияет на среднюю стоимость квартиры.

Самая большая абсолютная разница наблюдается в Печерском районе, где квартира с ремонтом стоит в среднем на $37 тыс. дороже, чем аналогичная без ремонта.

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