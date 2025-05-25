Как выросли цены на квартиры за первый квартал 2025 года: первичка и вторичка — Finance.ua

Как выросли цены на квартиры за первый квартал 2025 года: первичка и вторичка Сегодня 16:05 — Недвижимость

Как выросли цены на квартиры за первый квартал 2025 года: первичка и вторичка

Цены на жилье в Украине продолжают постепенно расти, но темпы повышения меньше, чем общая инфляция.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, цены на квартиры в первом квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года выросли на 11,2%. В то же время годовая инфляция в марте составила 14,6%.

На первичном рынке цены выросли на 14,8%, на вторичном — на 9,3%.

Поскольку цены на первичном рынке отображают скорее желание продавцов, чем реальную ситуацию, общий рост цены был меньше.

Однокомнатные квартиры:

на первичном рынке подорожали на 14,4%;

на вторичном рынке — на 9,0%.

Двухкомнатные квартиры:

первичный рынок — +15,1%;

вторичный рынок — +9,7%.

Трехкомнатные квартиры:

первичный рынок — +14,4%;

вторичный рынок — +9,4%.

Напомним, стоимость аренды в Украине упала в девяти городах за последние полгода. Кое-где цены снизились на 12%. С другой стороны, средняя зарплата в Украине растет.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.