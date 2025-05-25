Как выросли цены на квартиры за первый квартал 2025 года: первичка и вторичка — Finance.ua
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Как выросли цены на квартиры за первый квартал 2025 года: первичка и вторичка

Недвижимость
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Как выросли цены на квартиры за первый квартал 2025 года: первичка и вторичка
Как выросли цены на квартиры за первый квартал 2025 года: первичка и вторичка
Цены на жилье в Украине продолжают постепенно расти, но темпы повышения меньше, чем общая инфляция.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, цены на квартиры в первом квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года выросли на 11,2%. В то же время годовая инфляция в марте составила 14,6%.
Как выросли цены на квартиры за первый квартал 2025 года: первичка и вторичка
На первичном рынке цены выросли на 14,8%, на вторичном — на 9,3%.
Поскольку цены на первичном рынке отображают скорее желание продавцов, чем реальную ситуацию, общий рост цены был меньше.
Однокомнатные квартиры:
  • на первичном рынке подорожали на 14,4%;
  • на вторичном рынке — на 9,0%.
Двухкомнатные квартиры:
  • первичный рынок — +15,1%;
  • вторичный рынок — +9,7%.
Трехкомнатные квартиры:
  • первичный рынок — +14,4%;
  • вторичный рынок — +9,4%.
Напомним, стоимость аренды в Украине упала в девяти городах за последние полгода. Кое-где цены снизились на 12%. С другой стороны, средняя зарплата в Украине растет.
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По материалам:
РБК-Україна
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