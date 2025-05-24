Як ремонт впливає на вартість квартир у районах Києва — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як ремонт впливає на вартість квартир у районах Києва

Нерухомість
84
Як ремонт впливає на вартість квартир у районах Києва
Як ремонт впливає на вартість квартир у районах Києва
У різних районах Києва наявність чи відсутність ремонту по-різному впливає на середню вартість квартири.
Про це повідомили аналітики ЛУН.

Однокімнатні квартири: де ремонт додає найбільше до вартості житла

Найбільша абсолютна різниця спостерігається в Печерському районі, де квартира з ремонтом коштує в середньому на $37 тис. дорожче, ніж аналогічна без ремонту.
Читайте також
У відсотковому вираженні найбільший розрив зафіксований в Подільському районі, де різниця між середньою ціною квартир з ремонтом та без ремонту сягає 45% або $26,5 тис.
А найнижчий — в Святошинському, де вона становить лише 8% або $4 тис.
У Дніпровському районі спостерігається зворотна тенденція: 1-кімнатні квартири без ремонту тут в середньому на $8,5 тис. дорожчі за ті, що виставлені на продаж з ремонтом.
Аналітики зазначають, подібна аномалія пов’язана з цілою низкою факторів.
Читайте також
На ринку представлено багато новобудов, де нові квартири без оздоблення мають більшу площу та вищу ціну за квадратний метр порівняно зі старим житловим фондом, який часто потребує капітального ремонту.
Як ремонт впливає на вартість квартир у районах Києва

Двокімнатні квартири

Найбільший розрив середньої вартості в квартирах «з ремонтом» та «без ремонту» зафіксовано в Голосіївському районі.
У грошовому вимірі різниця середніх цін тут сягає $33 тис, а у відсотковому 36%.
Для порівняння, у найдорожчому Печерському районі цей показник нижчий — 29 тис. дол. або 16%.
Читайте також
Цікаво, що серед 2-кімнатних квартир «аномалія Дніпровського району» підсилюється: квартири без ремонту тут на $38 тис. або 37% дорожчі, ніж аналогічні з ремонтом.
Крім того, схоже на те, що подібні аномалії формуються також у Святошинському, Дарницькому та Оболонському районах.
Наявність ремонту підвищує середню вартість 2-кімнатних квартир тут лише на $1 тис., $1,7 тис. та $2 тис. відповідно. У відсотковому вираженні ця різниця означає лише 2−3%.
Як ремонт впливає на вартість квартир у районах Києва

Трикімнатні квартири

Найвищий вплив наявності ремонту спостерігається в Печерському районі: великі квартири з оздобленням тут коштують, в середньому, на $87,3 тис. або на 35% дорожче, ніж аналогічні квартири без ремонту.
Читайте також
Трішки більше у відсотках (+39%) — але суттєво менше у грошовому значенні, $42,2 тис. — впливає на середню вартість ремонт в 3-кімнатних квартир в Солом’янському районі.
А найменший вплив на середню вартість 3-кімнатних квартир ремонт має в Дарницькому районі — тут він збільшує ціну квартири лише на $9 тис. або 8%.
Ну, а в Дніпровському районі наявність ремонту вже традиційно знижує середню вартість квартири — в сегменті 3-кімнатних квартир на $33 тис. або 25%.
Як ремонт впливає на вартість квартир у районах Києва
Загалом, найбільший вплив ремонту на середню вартість квартир спостерігається серед:
  • 1-кімнатних квартир: Подільський (+45%), Солом’янський (+40%)
  • 2-кімнатних квартир: Голосіївський (+36%), Солом’янський (+32%)
  • 3-кімнатних квартир: Печерський (+35%), Солом’янський (+39%)
Найменший вплив ремонту на середню вартість квартир спостерігається серед:
  • 1-кімнатних квартир: Святошинський (+8%), Оболонський (+10%)
  • 2-кімнатних квартир: Святошинський (+2%), Дарницький (+2%)
  • 3-кімнатних квартир: Дарницький (+8%), Шевченківський (+11%)
А Дніпровський район — унікальний район Києва, де квартири з ремонтом, в середньому, дешевші за квартири без ремонту.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems