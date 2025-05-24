Як ремонт впливає на вартість квартир у районах Києва — Finance.ua

Як ремонт впливає на вартість квартир у районах Києва Сьогодні 10:12 — Нерухомість

Як ремонт впливає на вартість квартир у районах Києва

У різних районах Києва наявність чи відсутність ремонту по-різному впливає на середню вартість квартири.

Про це повідомили аналітики ЛУН.

Однокімнатні квартири: де ремонт додає найбільше до вартості житла

Найбільша абсолютна різниця спостерігається в Печерському районі, де квартира з ремонтом коштує в середньому на $37 тис. дорожче, ніж аналогічна без ремонту.

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У відсотковому вираженні найбільший розрив зафіксований в Подільському районі, де різниця між середньою ціною квартир з ремонтом та без ремонту сягає 45% або $26,5 тис.

А найнижчий — в Святошинському, де вона становить лише 8% або $4 тис.

У Дніпровському районі спостерігається зворотна тенденція: 1-кімнатні квартири без ремонту тут в середньому на $8,5 тис. дорожчі за ті, що виставлені на продаж з ремонтом.

Аналітики зазначають, подібна аномалія пов’язана з цілою низкою факторів.

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На ринку представлено багато новобудов, де нові квартири без оздоблення мають більшу площу та вищу ціну за квадратний метр порівняно зі старим житловим фондом, який часто потребує капітального ремонту.

Двокімнатні квартири

Найбільший розрив середньої вартості в квартирах «з ремонтом» та «без ремонту» зафіксовано в Голосіївському районі.

У грошовому вимірі різниця середніх цін тут сягає $33 тис, а у відсотковому 36%.

Для порівняння, у найдорожчому Печерському районі цей показник нижчий — 29 тис. дол. або 16%.

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Цікаво, що серед 2-кімнатних квартир «аномалія Дніпровського району» підсилюється: квартири без ремонту тут на $38 тис. або 37% дорожчі, ніж аналогічні з ремонтом.

Крім того, схоже на те, що подібні аномалії формуються також у Святошинському, Дарницькому та Оболонському районах.

Наявність ремонту підвищує середню вартість 2-кімнатних квартир тут лише на $1 тис., $1,7 тис. та $2 тис. відповідно. У відсотковому вираженні ця різниця означає лише 2−3%.

Трикімнатні квартири

Найвищий вплив наявності ремонту спостерігається в Печерському районі: великі квартири з оздобленням тут коштують, в середньому, на $87,3 тис. або на 35% дорожче, ніж аналогічні квартири без ремонту.

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Трішки більше у відсотках (+39%) — але суттєво менше у грошовому значенні, $42,2 тис. — впливає на середню вартість ремонт в 3-кімнатних квартир в Солом’янському районі.

А найменший вплив на середню вартість 3-кімнатних квартир ремонт має в Дарницькому районі — тут він збільшує ціну квартири лише на $9 тис. або 8%.

Ну, а в Дніпровському районі наявність ремонту вже традиційно знижує середню вартість квартири — в сегменті 3-кімнатних квартир на $33 тис. або 25%.

Загалом, найбільший вплив ремонту на середню вартість квартир спостерігається серед:

1-кімнатних квартир: Подільський (+45%), Солом’янський (+40%)

2-кімнатних квартир: Голосіївський (+36%), Солом’янський (+32%)

3-кімнатних квартир: Печерський (+35%), Солом’янський (+39%)

Найменший вплив ремонту на середню вартість квартир спостерігається серед:

1-кімнатних квартир: Святошинський (+8%), Оболонський (+10%)

2-кімнатних квартир: Святошинський (+2%), Дарницький (+2%)

3-кімнатних квартир: Дарницький (+8%), Шевченківський (+11%)

А Дніпровський район — унікальний район Києва, де квартири з ремонтом, в середньому, дешевші за квартири без ремонту.

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