Скільки коштує орендувати квартиру у Дніпрі у 2025 році — Finance.ua

Скільки коштує орендувати квартиру у Дніпрі у 2025 році Сьогодні 08:31 — Нерухомість

Скільки коштує орендувати квартиру у Дніпрі у 2025 році, discover.ua

Ціни на житло у Дніпріт трохи впали за останні пів року.

Оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 11 тис. грн. Двокімнатної — 15 тис. грн, трикімнатної — 16 тис. грн.

Читайте також Ціни на квартири в Україні у квітні 2025 року — думка експертів

При цьому у Дніпрі працівники в середньому отримують 23 тис. грн на місяць.

Тож для оренди однокімнатної квартири в Дніпрі доведеться у середньому витратити 48% від зарплати. Водночас в пари оренда квартири забиратиме 24% доходу.

За статистикою, понад половину своєї зарплати на оренду житла в Дніпрі віддають касири (51%), продавці-консультанти, адміністратори, офіс-менеджери (53%), медсестри, пакувальниці (55%), бариста (57%), охоронці (76%) та прибиральниці (91%). Усі інші віддають за житло менше половини середнього доходу.

Довідка Finance.ua:

за даними ЛУН, у 1 кварталі 2025 року середня вартість квадратного метра від забудовників продовжує зростати. Так, наприклад, у Дніпрі «квадрат» здорожчав на 1% за пів року, а його варість сягнула 45 600 грн;

водночас найдешевшу квартиру на первинці у Дніпрі можна було придбати за 1,9 млн;

щодо цін на вторинці Дніпра, то за пів року вони подорожчали на 5% - до 45 тис. грн за двокімнатку.

До речі, на Finance.ua ви можете застрахувати власне чи орендоване житло від наслідків воєнних дій. Дізнавайтеся більше за посиланням:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.