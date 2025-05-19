Скільки коштує орендувати квартиру у Дніпрі у 2025 році — Finance.ua

Скільки коштує орендувати квартиру у Дніпрі у 2025 році
Ціни на житло у Дніпріт трохи впали за останні пів року.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 11 тис. грн. Двокімнатної — 15 тис. грн, трикімнатної — 16 тис. грн.
При цьому у Дніпрі працівники в середньому отримують 23 тис. грн на місяць.
Тож для оренди однокімнатної квартири в Дніпрі доведеться у середньому витратити 48% від зарплати. Водночас в пари оренда квартири забиратиме 24% доходу.
За статистикою, понад половину своєї зарплати на оренду житла в Дніпрі віддають касири (51%), продавці-консультанти, адміністратори, офіс-менеджери (53%), медсестри, пакувальниці (55%), бариста (57%), охоронці (76%) та прибиральниці (91%). Усі інші віддають за житло менше половини середнього доходу.
Довідка Finance.ua:
- за даними ЛУН, у 1 кварталі 2025 року середня вартість квадратного метра від забудовників продовжує зростати. Так, наприклад, у Дніпрі «квадрат» здорожчав на 1% за пів року, а його варість сягнула 45 600 грн;
- водночас найдешевшу квартиру на первинці у Дніпрі можна було придбати за 1,9 млн;
- щодо цін на вторинці Дніпра, то за пів року вони подорожчали на 5% - до 45 тис. грн за двокімнатку.
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