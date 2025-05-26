Как изменились цены на аренду загородных домов в разных областях Украины — Finance.ua

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Как изменились цены на аренду загородных домов в разных областях Украины

Недвижимость
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Как изменились цены на аренду загородных домов в разных областях Украины
Как изменились цены на аренду загородных домов в разных областях Украины
В селах Киевской, Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областей выросли цены на аренду загородных домов.
Об этом говорится в исследовании OLX Недвижимость.
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Дороже всего аренда загородного дома будет стоить на Киевщине: медианная цена в апреле 2025 года составляет 103 тыс. грн (самая высокая по Украине). Это на 37% больше, чем в апреле прошлого года.
Спрос на загородные дома в Киевской области хоть и уменьшился в апреле 2025 года (-18%), однако также остается самым высоким среди других областей. Что касается предложения, то, по сравнению с апрелем 2024 года, наблюдается незначительный рост количества объявлений об аренде домов в регионах: +6%.
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Запад
На Западе Украины лидирует Львовская область. Медианная стоимость аренды загородного дома выросла на 4% в апреле 2025 г. и составляет 27 тыс. грн.
В отличие от Киевской области, во Львовской области предложение уменьшилось в этом году: -11%. Также уменьшилось количество откликов на объявления об аренде загородных домов — на 23%. Спрос превышает предложение: в среднем 10 откликов на 1 объявление.
В Ивано-Франковской области медианная цена также выросла, +20%, однако остается ниже, чем во Львовской области, и составляет 12 тыс. грн.
Спрос и предложение в Ивано-Франковской области выросли незначительно в апреле 2025 года. Спрос на дома в Ивано-Франковской области вдвое меньше, чем во Львовской области.
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Юг
На юге Украины наибольший рост медианной стоимости долгосрочной аренды загородных домов произошел в Одесской области: +80%, до 18 тыс. грн.
Среди южных регионов в Одесском — спрос самый высокий. На 1 объявление об аренде загородного дома — в среднем 12 откликов.
Спрос на аренду загородных домов традиционно растет летом, когда многие ищут жилье для отдыха и переезда за город или в ближайшие села на период отпусков.
По материалам:
Економічна Правда
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