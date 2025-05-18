Квадратный метр на столичной «вторичке» подорожал более чем на 10 тыс. грн за полгода — Finance.ua
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Квадратный метр на столичной «вторичке» подорожал более чем на 10 тыс. грн за полгода

Недвижимость
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Квадратный метр на столичной «вторичке» подорожал более чем на 10 тыс. грн за полгода
Квадратный метр на столичной «вторичке» подорожал более чем на 10 тыс. грн за полгода
В Киеве зафиксирован стремительный рост цен на вторичную недвижимость. За последние полгода стоимость квадратного метра жилья в столице выросла почти на 16% - с 57 025 до 66 101 грн, что составляет более 10 тыс. грн подорожания.
Об этом сообщает сервис M2bomber.
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В месячном разрезе рост более умеренный — всего 0,42% (примерно 274 грн).
Однако, если сравнивать с маем 2024 года, годовой рост составил 13,52%, или около 8 000 грн.
Аналитики отмечают, что динамика последних недель может свидетельствовать о начале обратного тренда.
Еще в начале мая темпы роста были ощутимо выше: 15,99% в годовом разрезе, 16,82% - в 6-месячном и 5,84% - за месяц.
Квадратный метр на столичной «вторичке» подорожал более чем на 10 тыс. грн за полгода

В каких районах самые дешевые квартиры

Несмотря на всеобщее подорожание, ценовая разница между районами Киева остается существенной.
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Дешевле всего купить жилье в Святошинском районе — в среднем по 49 440 грн за квадрат.
В наиболее доступные также входят Деснянский (50 394 грн) и Днепровский (54 411 грн) районы.
В то же время самым дорогим остается Печерский район — квадратный метр здесь стоит 89 144 грн. Это почти вдвое больше, чем в Святошинском.
Квадратный метр на столичной «вторичке» подорожал более чем на 10 тыс. грн за полгода
На рынке также есть ориентиры цен, по которым чаще всего выставляют жилье.
К примеру, около 7% объявлений формируются из расчета 51 000 грн за «квадрат». Часто встречаются цены 57 800 грн, 44 200 грн, 68 000 грн и даже 85 000 грн.
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В сегменте самых низких цен можно найти квартиры, где «квадрат» стоит 20 400 грн, но таких объявлений менее 1% - всего 0,9%.
Напомним, цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-марте 2025 года выросли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
С начала полномасштабного вторжения, фактически за три года большой войны, себестоимость строительства жилья выросла в среднем на 90−115% в зависимости от класса жилья и продолжает расти по сей день. Причины — не только в цене материалов, но и в системной нехватке кадров и кризисе поставок ключевых позиций.
По материалам:
Телеграф
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