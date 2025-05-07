Как война переписала себестоимость квадратного метра — Finance.ua

Как война переписала себестоимость квадратного метра Сегодня 16:03 — Недвижимость

Как война переписала себестоимость квадратного метра

С начала полномасштабного вторжения, фактически за три года большой войны, себестоимость строительства жилья выросла в среднем на 90−115% в зависимости от класса жилья и продолжает расти по сей день. Причины — не только в цене материалов, а в системной нехватке кадров и кризисе поставок ключевых позиций.

Об этом заявил директор по строительству группы компаний DIM Владимир Жигман.

«Сегодня на строительстве работает всего 40−50% работников от довоенного уровня. Часть уехала, часть служит в ВСУ. Не хватает квалифицированных сварщиков, крановщиков, высотников, операторов спецтехники — и даже обычных разнорабочих уже не хватает», — комментирует Жигман.

По словам Жигмана, дефицит рабочей силы заставляет компании повышать зарплаты, привлекать подрядчиков из других регионов, а в отдельных случаях из-за границы. Это напрямую влияет на себестоимость строительства. С начала года себестоимость в сегменте комфорта выросла на 17% до $850−1000/кв.м.

Что еще подорожало:

Стройматериалы. Выросли заметно в цене бетон, гипсокартон, штукатурка, плитка. Особенно ощутима нехватка стекла (крупногабаритного, флоат), металлопрофилей и систем остекления — в проектах бизнес-класса это становится особенно ощутимо.

Выросли заметно в цене бетон, гипсокартон, штукатурка, плитка. Особенно ощутима нехватка стекла (крупногабаритного, флоат), металлопрофилей и систем остекления — в проектах бизнес-класса это становится особенно ощутимо. Фасады. В проектах класса «комфорт» применяется «мокрый фасад», в бизнес-сегменте — дорогие системы из керамогранита, а в отдельных кейсах — даже натуральный камень, например травертин. Цены на них выросли на 25−40% за год.

В проектах класса «комфорт» применяется «мокрый фасад», в бизнес-сегменте — дорогие системы из керамогранита, а в отдельных кейсах — даже натуральный камень, например травертин. Цены на них выросли на 25−40% за год. Инженерия. Все больше девелоперов отказываются от электрокотлов, популярных в 2022—2023 годах, из-за сложностей с электроснабжением, подорожания электрооборудования и систематических аварийных и стабилизационных отключений. Газовые системы становятся актуальными там, где разрешает высотность и ГСН.

Ориентировочный средний рост цен на основные строительные материалы в Украине с начала полномасштабной войны (февраль 2022) к маю 2025 составляет от 40 до 60%.

К примеру, бетон подорожал фактически вполовину, что связано с повышением стоимости топлива, логистическими трудностями и снижением производственных мощностей до 30−40% от довоенного уровня.

Стоимость гипсокартона увеличилась на 35−45%. Причины включают подорожание сырья, в частности гипса, и рост энергетических затрат.

Приблизительно в этом же диапазоне наблюдается и рост стоимости штукатурки — 30−40%. Это обусловлено повышением цен на цемент и наполнители, а также увеличением затрат на энергоносители. Плитка тоже подорожала: рост на 50−60%. Основные факторы — импортозависимость, рост стоимости логистики и энергетических ресурсов.

Доля импортных стройматериалов в среднестатистическом проекте выросла фактически вдвое: с 12−14% в 2021 году до 23% в 2023 году, и почти достигла 25% в 2024 году. Такие данные приводятся в DIM, ссылаясь на собственные аналитические данные.

Справка Finance.ua:

по данным ЛУН, потенциальные покупатели убеждены, что в дальнейшем цены на первичке и вторичке на столичном рынке недвижимости будут продолжать расти;

из обновленных статистик европейских государств стало известно, что украинцы активно покупают недвижимость в двух странах.



В течение 2023−2024 годов украинский строительный рынок показал положительную динамику. Этому способствовали активизация экономической активности в центральных и западных регионах, а также восстановление разрушенной войной инфраструктуры и программы защиты энергообъектов.



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