Как война переписала себестоимость квадратного метра — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как война переписала себестоимость квадратного метра

Недвижимость
74
Как война переписала себестоимость квадратного метра
Как война переписала себестоимость квадратного метра
С начала полномасштабного вторжения, фактически за три года большой войны, себестоимость строительства жилья выросла в среднем на 90−115% в зависимости от класса жилья и продолжает расти по сей день. Причины — не только в цене материалов, а в системной нехватке кадров и кризисе поставок ключевых позиций.
Об этом заявил директор по строительству группы компаний DIM Владимир Жигман.
«Сегодня на строительстве работает всего 40−50% работников от довоенного уровня. Часть уехала, часть служит в ВСУ. Не хватает квалифицированных сварщиков, крановщиков, высотников, операторов спецтехники — и даже обычных разнорабочих уже не хватает», — комментирует Жигман.
По словам Жигмана, дефицит рабочей силы заставляет компании повышать зарплаты, привлекать подрядчиков из других регионов, а в отдельных случаях из-за границы. Это напрямую влияет на себестоимость строительства. С начала года себестоимость в сегменте комфорта выросла на 17% до $850−1000/кв.м.
Что еще подорожало:
  • Стройматериалы. Выросли заметно в цене бетон, гипсокартон, штукатурка, плитка. Особенно ощутима нехватка стекла (крупногабаритного, флоат), металлопрофилей и систем остекления — в проектах бизнес-класса это становится особенно ощутимо.
  • Фасады. В проектах класса «комфорт» применяется «мокрый фасад», в бизнес-сегменте — дорогие системы из керамогранита, а в отдельных кейсах — даже натуральный камень, например травертин. Цены на них выросли на 25−40% за год.
  • Инженерия. Все больше девелоперов отказываются от электрокотлов, популярных в 2022—2023 годах, из-за сложностей с электроснабжением, подорожания электрооборудования и систематических аварийных и стабилизационных отключений. Газовые системы становятся актуальными там, где разрешает высотность и ГСН.
Ориентировочный средний рост цен на основные строительные материалы в Украине с начала полномасштабной войны (февраль 2022) к маю 2025 составляет от 40 до 60%.
К примеру, бетон подорожал фактически вполовину, что связано с повышением стоимости топлива, логистическими трудностями и снижением производственных мощностей до 30−40% от довоенного уровня.
Читайте также
Стоимость гипсокартона увеличилась на 35−45%. Причины включают подорожание сырья, в частности гипса, и рост энергетических затрат.
Приблизительно в этом же диапазоне наблюдается и рост стоимости штукатурки — 30−40%. Это обусловлено повышением цен на цемент и наполнители, а также увеличением затрат на энергоносители. Плитка тоже подорожала: рост на 50−60%. Основные факторы — импортозависимость, рост стоимости логистики и энергетических ресурсов.
Доля импортных стройматериалов в среднестатистическом проекте выросла фактически вдвое: с 12−14% в 2021 году до 23% в 2023 году, и почти достигла 25% в 2024 году. Такие данные приводятся в DIM, ссылаясь на собственные аналитические данные.

Справка Finance.ua:

  • по данным ЛУН, потенциальные покупатели убеждены, что в дальнейшем цены на первичке и вторичке на столичном рынке недвижимости будут продолжать расти;
  • из обновленных статистик европейских государств стало известно, что украинцы активно покупают недвижимость в двух странах.
  • В течение 2023−2024 годов украинский строительный рынок показал положительную динамику. Этому способствовали активизация экономической активности в центральных и западных регионах, а также восстановление разрушенной войной инфраструктуры и программы защиты энергообъектов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems