Средние цены на квартиры в новостройках: данные по областям (инфографика) — Finance.ua

Средние цены на квартиры в новостройках: данные по областям (инфографика) Сегодня 17:00 — Недвижимость

Средние цены на квартиры в новостройках: данные по областям (инфографика)

Средняя стоимость квадратного метра от застройщиков продолжает расти. В 1 квартале 2025 года Львов сохраняет лидерство по стоимости квадрата новостроек, однако наивысшее удорожание продемонстрировала Одесса. В 1 квартале 2025 года в большинстве городов Украины фиксируется увеличение средней стоимости квадратного метра в строящихся домах.

Об этом свидетельствует ежеквартальный отчет рынка недвижимости от ЛУН

Средние цены

Инфографика: ЛУН

В ретроспективе за полгода самый существенный рост цен на первичке был зафиксирован в Одессе +14%, а средняя стоимость квадратного метра в городе достигла 45,6 тыс. грн. А вот в западных регионах, Львове и Ужгороде произошло небольшое снижение средней цены: львовские и ужгородские новостройки скорректировались на -2% от средней стоимости.

Однако по итогам 1 квартала 2025 года новостройки Львова все равно остались самыми дорогими в стране — средняя стоимость квадратного метра в них составляла 55,6 тыс. грн. На втором месте по стоимости новостройки столицы со средней ценой квадратного метра 53,7 тыс. грн. А третье место заняли новостройки Ужгорода, метр в которых стоит 47,9 тысяч. грн.

В разрезе минимальной стоимости 1-комнатной квартиры на первичке самые высокие цены сохраняются во Львове (2,6 млн грн), Киеве (2,4 млн грн) и Черновцах (1,9 млн грн).

Инфографика: ЛУН

Среди 2-комнатных самый высокий ценник даже на самые дешевые квартиры — в Киеве (3,7 млн ​​грн), Львове (3,4 млн грн), Ужгороде и, неожиданно, Кропивницком (2,8 млн грн). Хотя стоит заметить, что предложение новостроек в Кропивницком достаточно ограниченно — застройщики предлагают будущие квартиры всего в 5 ЖК, поэтому высокий ценник в городе, скорее всего, объясняется именно этим.

Больше всего денег на самую дешевую строящуюся 3-комнатную квартиру понадобится в Ужгороде, аж 5,5 млн грн. Это даже больше, чем во Львове и Киеве, где самая дешевая трехкомнатная квартира обойдется в 5 млн грн. Кстати, в Тернополе самая дешевая будущая 3-комнатная будет стоить 2,4 млн грн, в Хмельницком — 2,5 млн грн, а в Ивано-Франковске — 2,8 млн грн.

Самые активные продажи

Наиболее активно продажи стартовали у застройщиков Львовской области — за полгода они вывели на рынок 25 новых ЖК (15 из них — в 1 квартале 2025 года), что составляет более четверти всех новых стартов продаж в Украине. Второе место по активности заняли застройщики Закарпатской области, которые начали продажи в 13 новых ЖК (5 из них — в 1 квартале 2025 года), а третье — у застройщиков Киева и Киевской области, которые суммарно за последние полгода вывели на рынок 11 новых ЖК (3 ЖК — столичные девелоперы и 8 ЖК девелоперы Киевской области). Их почти догнали застройщики Ивано-Франковской области, за два предыдущих квартала вывели на рынок 10 новых ЖК (5 — в 1 квартале 2025 года).

За полгода в стране начали продажи в 95 жилых комплексах, 51 из которых вывели на рынок в 1 квартале 2025 года.

Инфографика: ЛУН

Первичка в столице

Средняя стоимость квадратного метра столичной первички медленно растет, а активнее всего дорожают квадраты в новостройках бизнес-класса. В прошлом году в Киеве сдали в эксплуатацию 1,4 млн кв. м новостроек.

За 1 квартал 2025 года средние цены на новостройки столицы прибавили 400 грн — если в январе квадратный метр новостроек стоил 53,3 тыс. грн, то к началу апреля его средняя стоимость поднялась до 53,7 тыс. грн.

Инфографика: ЛУН

В разрезе классов новостроек в 1 квартале цены двигались в следующих направлениях: эконом подешевел на 2,3 тыс. грн (с 42,3 тыс. грн в январе до 40,0 тыс. грн в марте). А квадратный метр в новостройках классов комфорт, бизнес и премиум подорожал на 1,5 тыс. грн (с 43 тыс. грн до 44,5 тыс. грн), 1,9 тыс. грн (с 71,2 тыс. грн до 73,1 тыс. грн) и 0,3 тыс. грн (со 133,3 тыс. грн до 133,6 тыс. грн) соответственно.

Инфографика: ЛУН

Согласно опросу ЛУН, в январе 2025 года 50% ожидали повышения цен на первичке, 33% считали, что цены останутся без изменений, 17% ожидали снижения цен от столичных застройщиков. Интересно, что весной процент тех, кто верит в снижение цен, уменьшился до 12%, а тех, кто считает, что цены останутся без изменений — до 27%. 61% опрошенных считают, что цены на первичку в Киеве продолжат расти.

Что касается объемов строительства, то на конец 1 квартала в столице велось строительство на 196 очередях в 167 ЖК и проводились подготовительные работы на 11 будущих домах и очередях. В количестве новых квартир — это почти 22,1 тыс.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.