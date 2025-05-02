Как облагается военным сбором сумма арендной платы за недвижимость — Finance.ua

Как облагается военным сбором сумма арендной платы за недвижимость Сегодня 09:33 — Недвижимость

Как облагается военным сбором сумма арендной платы за недвижимость

В ГНС в Черновицкой области разъясняют, как облагается военным сбором сумма арендной платы за недвижимость.

Отмечается, что в соответствии с нормами ст. 759, 762 ГКУ, по договору найма (аренды) наймодатель передает или обязуется передать нанимателю имущество во владение и пользование за плату на определенный срок, за пользование которого с нанимателя взимается плата, размер которой устанавливается договором найма.

Согласно пп. 1 пп. 1.2 п. 16−1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, объектом налогообложения военным сбором являются доходы, определенные ст. 163 НКУ.

Так, п. 163.1 НКУ предусмотрено, что объектом налогообложения военным сбором для плательщиков, указанных в пп. 1 пп. 1.2 п. 16−1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, в частности резидента, является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

Читайте также Могут ли забрать недвижимость за долги

В общий месячный (годовой) доход плательщика налога включаются, в частности, суммы вознаграждений и других выплат, начисленных (выплаченных) плательщику налога в соответствии с условиями гражданско-правового договора (пп. 164.2.2 НКУ) и доход от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду (срочное владение и/или пользование), определенный в порядке, установленном п. 170.1 НКУ (пп. 164.2.5 НКУ).

Для плательщиков, указанных в пп. 1 пп. 1.1 п. 16−1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, ставка военного сбора составляет 5 проц. от объекта налогообложения, определенного пп. 1 пп. 1.2 п. 16−1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, кроме доходов, облагаемых налогом по ставке, определенной пп. 4 пп. 1.3 п. 16−1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ (пп. 1.1 пп. 1.3 п. 16−1 разд. 10 разд. XX НКУ).

Таким образом, сумма арендной платы, выплачиваемой по договору аренды движимого (недвижимого) имущества, подлежит налогообложению военным сбором на общих основаниях.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.