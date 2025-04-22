Могут ли забрать недвижимость за долги — Finance.ua
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Могут ли забрать недвижимость за долги

Личные финансы
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Могут ли забрать недвижимость за долги
Могут ли забрать недвижимость за долги
Угрозы «забрать квартиру» или «вывезти все имущество» пугают многих из тех, кто оказался в долговой ловушке. Finance.ua в статье выяснил, могут ли забрать вашу недвижимость за долги.

Что говорит закон

Как определяет часть 1 статьи 50 ЗУ «Об исполнительном производстве», «обращение взыскания на объекты недвижимого имущества осуществляется при отсутствии у должника достаточных средств или движимого имущества. В то же время в первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок, другое помещение, принадлежащее должнику. В последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, где фактически проживает должник».
То есть арест и продажа недвижимого имущества являются крайним средством, и применяется только в случае, если средств и другого имущества у должника недостаточно для погашения долга. К тому же, единственное жилье в этой очереди стоит последним.
Но и это еще не все — обратить взыскание на недвижимость, в которой проживает должник, можно только в том случае, если сумма долга превышает 20 размеров минимальной заработной платы (на 1 января 2025 года размер минимальной зарплаты составляет 8 тыс. гривен, то есть речь идет о сумме 160 тыс. гривен). Часть 7 статьи 48 цитируемого закона прямо запрещает такие действия, указывая, что «в таком случае исполнитель обязан принять меры для выполнения решения за счет другого имущества должника».
Также есть еще один важный нюанс по поводу жилья должника. В случае, если владельцами (совладельцами) имущества, которое собираются передать на реализацию в счет погашения долга, являются дети, или они имеют право пользования этим имуществом (зарегистрированные в нем), для продажи такой недвижимости необходимо предварительное разрешение органов опеки и попечительства.
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Получить его хоть и не невозможно в реалиях современной Украины, однако такой сценарий весьма маловероятен. К тому же такое имущество очень неохотно покупают: дети в доме — это лишняя проблема.
С одной стороны, таким образом государство защищает несовершеннолетних от потери жилья и имущества, с другой же очевидно ограничение права кредитора на взыскание долга, поскольку «если такое разрешение не предоставлено, исполнитель продолжает исполнение решения за счет другого имущества должника, а в случае отсутствия такого имущества возвращает исполнительный документ взыскателю по основанию, предусмотренному. 1 ст. 37 Закона «Об исполнительном производстве». Впрочем, как бы то ни было, а такая норма существует и она выполняется.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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