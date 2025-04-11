Что происходит с ценами и спросом на жилье на востоке Украины — Finance.ua

Что происходит с ценами и спросом на жилье на востоке Украины Сегодня 16:03 — Недвижимость

Что происходит с ценами и спросом на жилье на востоке Украины, kharkiv.v.ua

Несмотря на полномасштабную войну и постоянные обстрелы, рынок жилья на востоке Украины демонстрирует неожиданную активность. Несмотря на войну, украинцы готовы инвестировать в жилье, даже в регионах, где до сих пор слышны взрывы.

Об этом свидетельствуют данные OLX Недвижимость.

В 2025 году в Харьковской области фиксируют существенный рост интереса к покупке квартир. По сравнению с мартом 2024 года спрос на вторичном рынке вырос на 48%, а на квартиры в новостройках — на 79%.

Харьков

На фоне повышенного спроса цены на жилье в регионе тоже выросли. Медианная стоимость квартир в Харькове в новостройках в начале 2025 года составляет 1,2 млн гривен (29 тыс. долларов), что на 10% больше, чем в 2024 году. Вторичный рынок также прибавил 10%: цена выросла с 751 тыс. гривен до 830 тыс. гривен (20 тыс. долларов).

В целом в области средняя цена на вторичном рынке выросла на 8% - с 734 тыс. гривен до 791 тыс. гривен (19 тыс. долларов).

Донецк

В Донецкой области ситуация противоположная. Из-за близости к активным боевым действиям спрос на вторичном рынке упал на 38%. Предложение также сократилось: на 53% по области. В городах ситуация выглядит так: в Славянске количество объявлений уменьшилось на 9%, в Краматорске — на 59%.

Цены в городах росли не существенно. В Славянске медиана стоимость квартир поднялась на 9% и составляет 359 тыс. гривен (8,7 тыс. долларов). В Краматорске — на 3%, до 333 тыс. гривен (8 тыс. долларов).

Меньше объявлений, больше неопределенности

В восточных регионах количество объявлений о продаже жилья продолжает уменьшаться. В Харьковской области за год вторичный рынок «похудел» на 24%, а новостройки в Харькове потеряли 26% объявлений. В Донецкой области сокращение еще более ощутимо.

Аналитики объясняют такую ​​динамику несколькими факторами: несмотря на спрос, владельцы жилья продолжают выезжать из прифронтовых регионов, что поддерживает предложение. В то же время риски связанные с безопасностью, сдерживают желание покупать недвижимость на территориях, близких к линии фронта, особенно в Донецкой области.

Справка Finance.ua:

средняя стоимость квадратного метра от застройщиков продолжает расти. В 1 квартале 2025 года Львов сохраняет лидерство по стоимости квадрата новостроек, однако наивысшее подорожание продемонстрировала Одесса. В 1 квартале 2025 года в большинстве городов Украины фиксируется увеличение средней стоимости квадратного метра в возводимых домах;

что касается цен на готовые квартиры, то она тоже растет, но тройка городов-лидеров с самой дорогой недвижимостью остается неизменной. Ужгород быстро догоняет Львов и Киев по средней цене квартир, а Хмельницкий, Тернополь и Ивано-Франковск сохраняют самую низкую стоимость жилья среди условно безопасных регионов страны. В целом в 1 квартале 2025 года украинская вторичка оживилась. Цены постепенно возрастали почти во всех регионах страны, даже в прифронтовых и наиболее обстреливаемых.

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