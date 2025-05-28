В первом квартале в Украине построили более 28 тысяч квартир: где больше всего новостроек — Finance.ua

В первом квартале в Украине построили более 28 тысяч квартир: где больше всего новостроек Сегодня 16:02 — Недвижимость

В первом квартале в Украине построили более 28 тысяч квартир: где больше всего новостроек

В январе-марте 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию 28 432 квартиры. Из них 8462 расположены в одноквартирных жилых домах, а остальные — 19 970 — в многоквартирных.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Где построили больше всего квартир

Общая площадь нового жилья — более 2 млн «квадратов».

Больше всего новых квартир появилось в пяти регионах:

Киевская область — 5 472 квартиры;

город Киев — 4 076;

Одесская область — 3 488;

Львовщина — 3076;

Винницкая область — 2 409.

Регионы с наименьшими объемами жилищного строительства:

Херсонская область — 16 квартир;

Донецкая область — 40;

Николаевская область — 49;

Кировоградщина — 60;

Сумская область — 75.

Инфографика: Госстат

Новое жилье в Украине за квартал составило почти 2,3 млн квадратных метров, из них более 1,15 млн приходится на одноквартирные дома. Непосредственно жилая площадь составила около 1,04 млн. квадратных метров.

Лидером по показателю общей площади введенного жилья стала Киевская область — более 444 тысяч квадратных метров. Далее — столица с результатом более 282 тысяч квадратных метров. Львовская область заняла третье место — здесь построили 261 тыс. м². Далее следует Одесская область — 199 тысяч квадратов и Винницкая — 168 тыс. м².

Справка Finance.ua:

квартиры на вторичном рынке пользуются значительно большим спросом, чем жилье в новостройках. По данным апрельского опроса OLX Недвижимости, 61% респондентов рассматривали или рассматривают жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Однако квартиру только в новостройке ищут 14% опрошенных, тогда как только вторичное жилье — 24%;

по данным Госстата, цены на жилье в Украине продолжают постепенно расти, но темпы повышения меньше общей инфляции. По данным статистического ведомства, цены на квартиры в первом квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года выросли на 11,2%. В то же время годовая инфляция в марте составила 14,6%.

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