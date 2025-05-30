Можно ли прописаться без владельца квартиры в 2025 году — Finance.ua

Можно ли прописаться без владельца квартиры в 2025 году Сегодня 21:02 — Недвижимость

Можно ли прописаться без владельца квартиры в 2025 году

Правила регистрации местожительства в Украине определяют прописку как одну из важнейших правовых составляющих личности, которую используют государственные, коммерческие и общественные органы и организации. Она может пригодиться в больницах, учебных заведениях, сервисных центрах МВД, банках и других финансовых учреждениях.

Регистрация места проживания обязательна, но что делать, если владелец не дает согласия на прописку или не может присутствовать лично? Специалисты ответили на эти вопросы.

Можно ли прописаться без владельца квартиры 2025

На горячей линии Бесплатной правовой помощи говорят, что порядок регистрации местожительства позволяет прописываться только в собственном жилье или жилье, владелец которого дал согласие на регистрацию.

Владелец жилья и его совладельцы (если есть) должны дать согласие на регистрацию третьих лиц, не имеющих права собственности на это жилье. Согласие может предоставляться лично, в нотариальном виде или в электронной форме, в соответствии с договором аренды или органом, содержащим специализированное учреждение.

То есть, при отсутствии собственного жилья или хотя бы доли собственности в жилом помещении прописаться возможно только при согласии владельца, — отметили юристы.

В Украине нет способа, как прописаться без владельца жилья или без собственности на жилье.

Юристы БПП отметили, что зарегистрировать место жительства можно в ЦПАУ или онлайн, однако без согласия владельца жилья прописаться не выйдет, поскольку при подаче документов для регистрации необходимо предоставить паспорт и код человека, желающего прописаться, а также паспорт и код владельца жилья и правоустанавливающие документы на право собственности на жилье.

Как прописаться онлайн и оффлайн

Если человек получил согласие на прописку от владельца, то прописаться можно так:

Регистрация места проживания онлайн через портал Дія

После ввода адреса регистрации владельцу поступит электронный запрос на предоставление согласия на регистрацию местожительства лица, создающего соответствующий запрос. После подтверждения владельца Дія передает соответствующую информацию в отдел регистрации, занимающийся оформлением прописки.

Регистрация в Центрах предоставления административных услуг по месту жительства

Для этого необходимо подать документы в бумажном виде и предъявить согласие владельца квартиры.

Кроме согласия, владелец также должен предоставить оригиналы правоустанавливающих документов на жилье.

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