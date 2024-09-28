Отсутствие прописки: какой штраф грозит лицам, не имеющим регистрации — Finance.ua

Отсутствие прописки: какой штраф грозит лицам, не имеющим регистрации
В Украине закон регулирует требования регистрации места жительства граждан и иностранцев. При нарушении этих требований предусмотрены штрафы и другие санкции.
Какой размер штрафа грозит, если у человека нет регистрации, пишет «Телеканал 24».
Сколько можно проживать без прописки
Штраф за отсутствие прописки регулируется Статьей 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
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Проживать в Украине без прописки можно не больше 30 дней.
«Как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства, легально находящиеся в Украине, обязаны задекларировать или зарегистрировать свое новое место жительства в течение 30 календарных дней после переезда», — говорится в документе.
Отмечается, что иностранцы и лица без гражданства, получившие справку об обращении за защитой, также имеют право зарегистрировать свое местонахождение в Украине.
Размер штрафа
В случае если это требование нарушено не на большой срок, можно обойтись предупреждением.
Если нарушение продолжается в течение года, лицо может быть оштрафовано на сумму от 1 до 3 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — то есть от 17 до 51 грн.
Решения по штрафам могут принимать исполнительные комитеты сельских, поселковых или городских советов, а не суды.
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