Отсутствие прописки: какой штраф грозит лицам, не имеющим регистрации — Finance.ua

Отсутствие прописки: какой штраф грозит лицам, не имеющим регистрации Сегодня 09:12 — Личные финансы

Отсутствие прописки: какой штраф грозит лицам, не имеющим регистрации

В Украине закон регулирует требования регистрации места жительства граждан и иностранцев. При нарушении этих требований предусмотрены штрафы и другие санкции.

Какой размер штрафа грозит, если у человека нет регистрации, пишет «Телеканал 24».

Сколько можно проживать без прописки

Штраф за отсутствие прописки регулируется Статьей 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

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Проживать в Украине без прописки можно не больше 30 дней.

«Как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства, легально находящиеся в Украине, обязаны задекларировать или зарегистрировать свое новое место жительства в течение 30 календарных дней после переезда», — говорится в документе.

Отмечается, что иностранцы и лица без гражданства, получившие справку об обращении за защитой, также имеют право зарегистрировать свое местонахождение в Украине.

Размер штрафа

В случае если это требование нарушено не на большой срок, можно обойтись предупреждением.

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Если нарушение продолжается в течение года, лицо может быть оштрафовано на сумму от 1 до 3 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — то есть от 17 до 51 грн.

Решения по штрафам могут принимать исполнительные комитеты сельских, поселковых или городских советов, а не суды.

Телеканал 24 По материалам:

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